Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.600 aktien down -2.47% Andritz AG 63.65 aktien up +0.87% BAWAG Group AG 123.40 aktien down -0.56% CA Immobilien Anlagen AG 22.760 aktien up +0.53% CPI Europe AG 15.350 aktien up +0.99% DO & CO Aktiengesellschaft 192.80 aktien down -1.63% EVN AG 27.050 aktien down -0.18% Erste Group Bank AG 98.45 aktien up +1.34% Lenzing AG 22.300 aktien up +0.68% OMV AG 46.980 aktien down -0.63% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien up +0.49% PORR AG 30.700 aktien down -0.97% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.400 aktien up +2.13% SBO AG 27.650 aktien down -0.9% STRABAG SE 79.60 aktien down -1.12% UNIQA Insurance Group AG 15.220 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 61.10 aktien down -1.45% Wienerberger AG 30.820 aktien up +2.66% voestalpine AG 38.760 aktien down -0.31%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Benko-Paukenschlag: Italo-Richter bleibt knallhart

D-Day zu Verhandlung

Benko-Paukenschlag: Italo-Richter bleibt knallhart

16.12.25, 11:03
Teilen

Verhandlung hinter verschlossenen Türen am 5. Februar. Benko noch nicht aus dem Schneider.

Bei den in Italien laufenden Ermittlungen gegen Signa-Gründer René Benko wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung ist es zu einer neuen Entwicklung gekommen. Der Trentiner Untersuchungsrichter Enrico Borrelli hat laut Medienberichten den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einstellung des Verfahrens gegen Benko nicht stattgegeben.

Für den 5. Februar ist demnach eine Verhandlung hinter verschlossenen Türen anberaumt, zu der Staatsanwalt, Verteidiger und Beschuldigte vorgeladen sind. Damit kommt es zu einer neuen Wende. Am Montag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Trient in Italien einen Antrag zur sogenannten Archivierung eines tragenden Teils der Ermittlungen gestellt hatte. Die Fahnder waren zum Schluss gekommen, dass der ursprüngliche "Mafia"-Vorwurf hinfällig sei. Der Richter vertagte nun die endgültige Entscheidung, bis die Verhandlung im Februar stattfindet.

Von Benkos Anwalt Norbert Wess hieß es zur APA, es sei seiner Information nach "überhaupt nicht ungewöhnlich, dass der Untersuchungsrichter - bei einem derart prominenten Fall - dazu noch eine kurze Anhörung der Parteien anberaumt", bevor er dem Antrag der Staatsanwaltschaft "auf Niederlegung der Fakten" nachkomme.

Vorwürfe zu 21 Einzeldelikten bleiben noch aufrecht

Konkret hatten die Ermittler Benko verdächtigt, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Der Unternehmer und Investor habe an der Spitze der kriminellen Vereinigung mithilfe des Bozner Steuerberaters Heinz Peter Hager und eines Unternehmers aus der Stadt Rovereto gehandelt, hieß es vor rund einem Jahr seitens der italienischen Justizbehörden.

Für einige der 77 Personen, gegen die anfangs wegen verschiedener Verdachtsmomente ermittelt worden war, hatte der U-Richter schon im Sommer den Schlussstrich gezogen. Mittlerweile glaubt die Staatsanwaltschaft nicht mehr, dass es eine kriminelle Vereinigung gab. Insgesamt wollen sie in der Causa 35 Vorbehalte zu den Akten legen. Vorwürfe zu 21 Einzeldelikten seien aber noch aufrecht, hieß es weiter. Benko sei davon aber nicht betroffen, ihm seien keine Einzeldelikte zur Last gelegt worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden