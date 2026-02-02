Legendärer Kitzbühel-Club ist pleite

Die Betreiberfirma des legendären Nachtklubs "Take Five" in Kitzbühel ist insolvent. Ob der Clubbetrieb fortgeführt werden kann, ist offen.

Tirol. Nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am Landesgericht Innsbruck ist die Zukunft des bekannten Kitzbüheler Nachtclubs "Take Five" ungewiss. Wie der Kreditschutzverband von 1870 berichtet, ist die Betreiberfirma "CA Nightlife GmbH" zahlungsunfähig und kann ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Der Insolvenzantrag wurde von einer Gläubigerin mit öffentlich-rechtlichen Forderungen eingebracht.

Die "CA Nightlife GmbH" wurde erst 2024 gegründet und betreibt mit dem "Take Five" eine der renommiertesten Diskotheken in Kitzbühel, die trotz ihres Kultstatus nun in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Die genauen Ursachen der finanziellen Schieflage sind derzeit noch unklar und werden gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung untersucht. Auch das Ausmaß der Verbindlichkeiten lässt sich aktuell noch nicht verlässlich beziffern.

Ob der Clubbetrieb fortgeführt werden kann, ist offen. In den kommenden Wochen muss entschieden werden, ob eine wirtschaftlich tragfähige Weiterführung möglich ist. Dafür muss das Unternehmen entsprechende Planungsunterlagen vorlegen.