Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 38.100 aktien down -1.17% Andritz AG 73.00 aktien equal +0% BAWAG Group AG 137.40 aktien down -0.07% CA Immobilien Anlagen AG 25.120 aktien down -0.48% CPI Europe AG 15.550 aktien down -2.69% DO & CO Aktiengesellschaft 197.20 aktien down -0.6% EVN AG 28.450 aktien up +0.53% Erste Group Bank AG 109.50 aktien up +1.58% Lenzing AG 25.500 aktien down -2.3% OMV AG 50.05 aktien down -0.1% Oesterreichische Post AG 32.950 aktien down -1.05% PORR AG 34.850 aktien up +1.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.680 aktien up +0.71% SBO AG 31.700 aktien up +0.16% STRABAG SE 87.50 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien down -0.51% VERBUND AG Kat. A 61.95 aktien up +0.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +0.91% Wienerberger AG 27.900 aktien down -0.29% voestalpine AG 40.000 aktien up +1.88%
  1. oe24.at
  2. Business
Gold und Silber
© Getty Images

Turbulenzen

Gold & Silber stürzen ab

02.02.26, 07:55
Teilen

Auf den Edelmetall-Märkten haben sich am Montag die Turbulenzen vom Wochenausklang fortgesetzt.

Nach einer monatelang anhaltenden Rekordrally gaben Gold und vor allem Silber weiter massiv nach. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) fiel im frühen Handel um bis zu acht Prozent auf rund 4.500 US-Dollar (3.775,49 Euro), nachdem er am Freitag bereits um neun Prozent abgesackt war.

Damit liegt der Goldpreis inzwischen fast 1.100 Dollar oder fast ein Fünftel unter seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch von 5.595 Dollar. Trotz der deutlichen Verluste ist Gold aber noch etwas teurer als Ende 2025 und das, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.

Beim Silber fällt der Einbruch vom Rekordhoch noch drastischer aus. Der Preis für eine Feinunze sackte am Montag um bis zu weitere 15 Prozent auf 72,79 Dollar ab. Das Minus am Freitag hatte nach heftigen Turbulenzen mit einem zwischenzeitlichen Abschlag von 36 Prozent am Handelsende 26 Prozent betragen.

Silberpreis am Montag um 40 Prozent unter Rekordhoch

Der Silberpreis am Montag liegt rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar. Wie Gold kostet Silber trotz der massiven Verluste seit dem am Donnerstag erreichten Rekordhoch immer noch etwas mehr als Ende 2025.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

Spekulanten, die auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, dürften davon auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Da diese oftmals auf Kredit "zocken", kommen sie bei fallenden Preisen schnell in Bedrängnis und müssen Positionen verkaufen. Das setzt den Preis dann weiter unter Druck; eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen