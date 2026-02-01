Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 38.100 aktien down -1.17% Andritz AG 73.00 aktien equal +0% BAWAG Group AG 137.40 aktien down -0.07% CA Immobilien Anlagen AG 25.120 aktien down -0.48% CPI Europe AG 15.550 aktien down -2.69% DO & CO Aktiengesellschaft 197.20 aktien down -0.6% EVN AG 28.450 aktien up +0.53% Erste Group Bank AG 109.50 aktien up +1.58% Lenzing AG 25.500 aktien down -2.3% OMV AG 50.05 aktien down -0.1% Oesterreichische Post AG 32.950 aktien down -1.05% PORR AG 34.850 aktien up +1.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.680 aktien up +0.71% SBO AG 31.700 aktien up +0.16% STRABAG SE 87.50 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.640 aktien down -0.51% VERBUND AG Kat. A 61.95 aktien up +0.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +0.91% Wienerberger AG 27.900 aktien down -0.29% voestalpine AG 40.000 aktien up +1.88%
  1. oe24.at
  2. Business
Emmentaler
© Getty

Emmentaler

Käse-Streit mit Schweizern eskaliert: Österreich zieht vor Gericht

01.02.26, 09:44
Teilen

Emmentaler soll nicht als Ursprungsbezeichnung geschützt und womöglich nur mehr in der Eidgenossenschaft produziert werden dürfen 

Nachdem die Schweiz versucht, die Käsesorte Emmentaler über eine Ursprungsbezeichnung zu schützen, hat sich Widerstand formiert. In diesem Zuge ist Österreich nun Teil des "Emmentalerverfahrens" vor dem Europäischen Gericht (EuG). Wie die Niederlande, Frankreich und Deutschland ist Österreich nun neben diversen Interessensvertretungen als Streithelfer zugelassen, teilte das Agrarministerium am Sonntag mit. Schließlich werde der Emmentaler hierzulande seit 90 Jahren erzeugt.

Durch die Zulassung als Streithelfer kann Österreich nunmehr Stellung im Rechtsstreit rund um den traditionsreichen und beliebten Käse beziehen. In den kommenden Monaten erfolgen Stellungnahmen der Streithelfer beim EuG. Ziel derer ist es, Käse mit dem Namen Emmentaler auch weiterhin hierzulande bzw. außerhalb der Schweiz reifen zu lassen und zu verhindern, dass das exklusiv nur mehr in Helvetia geschehen darf. Emmentaler sei seit Jahrzehnten ein Begriff für eine Käsesorte und nicht für eine Käseherkunft, so das Argument.

Die Europäische Kommission hatte der schweizerischen Forderung - beim EU-Gericht in Luxemburg geklagt hatte der Branchenverband Emmentaler Switzerland - nach einer geschützten Ursprungsbezeichnung eine Absage erteilt. Darauf brachte die Eidgenossenschaft Klage beim EuG ein.

Emmentaler auch "österreichische Tradition"

Es gehe um Rechtssicherheit für die Hersteller in Österreich, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Und: "Der Emmentaler ist kein exklusives Schweizer Kulturgut, sondern ein fester Bestandteil der europäischen und insbesondere der österreichischen kulinarischen Tradition." Daher werde man sich weiterhin für Emmentaler auch aus Österreich einsetzen.

Der Hartkäse gilt hierzulande als besonders beliebt. Pro Jahr wurden zuletzt an die 14.000 Tonnen produziert, ist wichtiger Teil der hiesigen Milchwirtschaft und Produkt vieler Molkereien. Auch als Exportprodukt aus Österreich zieht sich der Käse über die Grenzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen