Unter 80.000 Dollar: Bitcoin sackt deutlich ab
Stark unter Druck

Unter 80.000 Dollar: Bitcoin sackt deutlich ab

01.02.26, 11:12
Der Bitcoin ist am Wochenende stärker unter Druck geraten 

Am Samstag rutschte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 75.555 US-Dollar (63.390 Euro) ab. Von diesem Rückschlag konnte sich die weltweit älteste und bekannteste Digitalwährung am Sonntag etwas erholen. Mit knapp 79.000 Dollar kostete sie am Sonntagvormittag aber immer noch deutlich weniger als am Freitagabend. Es ist zudem das niedrigste Niveau seit April 2025.

Durch die Verluste am Wochenende baute der Bitcoin das Minus heuer auf knapp 9.000 Dollar oder circa zehn Prozent aus. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im November büßte der Bitcoin inzwischen rund 47.000 Dollar oder fast 40 Prozent ein.

Der Wert des Bitcoin hatte bereits im vergangenen Jahr mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Seit Einführung fast versechstausendfacht

Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 600.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 6000-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 290 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf fast 2,7 Billionen Dollar.

