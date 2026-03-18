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© VBV-Betriebliche Altersvorsorge AG

1,5 Millionen Menschen nutzen „Meine VBV“

18.03.26, 09:06
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Die VBV-Gruppe bietet als Marktführerin bei den Pensions- und Vorsorgekassen ein umfassendes, innovatives Onlineservice für ihre Kund:innen. Die digitale Informations- und Serviceplattform „Meine VBV“ hat nun erstmals die Marke von 1,5 Millionen registrierten Nutzer:innen überschritten. Damit zählt das Portal zu den größten digitalen Plattformen der österreichischen Altersvorsorge. Für die VBV unterstreicht „Meine VBV“ einmal mehr ihre führende Position bei Kundenservice, Betreuungsqualität und Innovation.

„Meine VBV“ wurde 2018 als zentrales Serviceportal für Berechtigte der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse als Eigenentwicklung der VBV-Software-Tochterfirma ins Leben gerufen. Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen können dort jederzeit ihre betriebliche Altersvorsorge und ihre Abfertigung NEU einsehen sowie zahlreiche Services digital nutzen. Mittlerweile gibt es auch ein dazugehöriges Business-Portal für Arbeitgeber mit weitreichenden Services für deren Mitarbeitende.

„Unser Ziel ist es, den Menschen ihre Vorsorge so transparent und einfach wie möglich zugänglich zu machen. Mit ,Meine VBV‘ bieten wir ein umfassendes digitales Serviceportal, in dem alle Informationen rund um die betriebliche Altersvorsorge an einem Ort verfügbar sind“, erklärt VBV-Generaldirektor Andreas Zakostelsky.

Full-Service-Portal für betriebliche Vorsorge

Das Portal dient als zentrale Informations- und Kommunikationsdrehscheibe für die Berechtigten der VBV. Es ist für Smartphones und Tablets optimiert und steht auch als kostenlose App zur Verfügung. Nutzer:innen können dort jederzeit ihre Kontostände, Einzahlungen, Veranlagungsergebnisse und Dokumente abrufen. Ein digitales Postfach ermöglicht zudem eine sichere Kommunikation mit der VBV. Das Onlineservice ist auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zugänglich. Gemeinsam mit Accessibilty Expert:innen hat die VBV das Onlineservice umfassend auf Barrierefreiheit geprüft und an der Verbesserung gearbeitet.

Schon heute wissen, wie hoch die Zusatzpension sein wird

Ein besonderes Service ist der integrierte Vorsorgerechner, mit dem sich die voraussichtliche Höhe der künftigen Pension berechnen lässt. Beim innovativen Vorsorgerechner kann sowohl die staatliche Pension als auch eine private Vorsorge bei der Kalkulation der Gesamtpension berücksichtigt werden. Das Kapital bei der VBV ist hier bereits hinterlegt, mit wenigen Eingaben sieht man nicht nur seine künftige Zusatzpension, sondern kann auch eine umfassende Prognose zur Gesamtpension bekommen. Dabei können unterschiedliche Szenarien simuliert werden, etwa zusätzliche Einzahlungen für die künftige Zusatzpension. Diese lassen sich danach mit wenigen Klicks in „Meine VBV“ auch gleich umsetzen.

Mehr Sicherheit durch ID Austria

In den letzten Jahren wurde das Angebot kontinuierlich erweitert. Ein wichtiger Schritt war die Integration der ID Austria. Damit können sich Berechtigte sicher online identifizieren und zahlreiche Vorgänge direkt digital erledigen.

Auch künftig soll das Portal weiter ausgebaut werden: Für 2026 sind zusätzliche Funktionen und neue Services geplant, um den Nutzer:innen eine noch komfortablere digitale Verwaltung ihrer Vorsorge zu ermöglichen.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im Onlineservice Meine VBV www.meinevbv.at

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