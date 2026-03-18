Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 53.40 aktien up +1.33% Andritz AG 62.85 aktien down -0.87% BAWAG Group AG 120.90 aktien down -0.17% CA Immobilien Anlagen AG 25.040 aktien up +0.97% CPI Europe AG 15.800 aktien down -0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 176.60 aktien up +1.49% EVN AG 28.050 aktien up +1.45% Erste Group Bank AG 92.55 aktien up +1.26% Lenzing AG 22.000 aktien up +0.92% OMV AG 60.75 aktien up +1.59% Oesterreichische Post AG 33.150 aktien down -0.9% PORR AG 36.100 aktien up +0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.940 aktien up +1.39% SBO AG 36.000 aktien up +0.56% STRABAG SE 86.00 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.180 aktien up +2.99% VERBUND AG Kat. A 67.05 aktien up +0.45% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.50 aktien up +3.93% Wienerberger AG 23.280 aktien up +0.78% voestalpine AG 39.300 aktien down -0.05%
  1. oe24.at
  2. Business
Schwarzsee
© Getty / Das Restaurant liegt am malerischen Schwarzsee

Knalleffekt

Gastro-Pleite erschüttert Kitzbühel

18.03.26, 08:23
Teilen

Die Gamsstadt Kitzbühel wird von der Insolvenz eines bekannten Gastronomiebetriebs erschüttert. 

Über das Vermögen der Das Steghaus Betriebs GmbH wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband am Dienstag bekanntgab. Betroffen ist die Betreiberin des beliebten Lokals Steghaus am Schwarzsee, das über Jahre hinweg zu den etablierten Treffpunkten am Schwarzsee zählte.

Das Restaurant galt als feste Größe in der regionalen Gastronomieszene und beschäftigte zuletzt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders brisant: Die Gehälter und Löhne der Beschäftigten sind laut Angaben bereits seit Februar 2026 ausständig.

Lokal wird geschlossen

Als Hauptgrund für die Insolvenz nennt das Unternehmen eine unerwartete Entscheidung des Verpächters. Demnach wurde der bestehende Pachtvertrag überraschend mit Wirkung zum 30. April 2026 aufgelöst. Für den Betrieb bedeutete dieser Schritt das plötzliche Wegbrechen der wirtschaftlichen Grundlage. Aus Sicht der Betreiberin wäre eine Fortführung des Lokals unter normalen Umständen durchaus möglich gewesen.

Die finanzielle Lage des Unternehmens stellt sich vergleichsweise überschaubar dar. Den Aktiva – bestehend aus Vorräten im Wert von rund 30.000 Euro, Bankguthaben von etwa 41.000 Euro sowie offenen Forderungen – stehen Verbindlichkeiten von insgesamt rund 200.000 Euro gegenüber. Insgesamt sind etwa 45 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen, darunter Lieferanten, Mitarbeiter sowie öffentliche Institutionen wie Finanzamt und Sozialversicherung.

Eine Sanierung des Betriebs ist jedoch nicht geplant. Stattdessen soll das Unternehmen im Zuge des Konkursverfahrens geschlossen werden – ein Schritt, dem die Betreiberin bereits zugestimmt hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen