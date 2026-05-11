Nach 47 Jahren: Kult-Restaurant in Österreich schließt

Paukenschlag in der heimischen Gastroszene: Nach fast einem halben Jahrhundert Spitzenkulinarik schließen Karl und Rudi Obauer ihren legendären Familienbetrieb in Werfen für immer.

Die Obauers gaben am Sonntagabend laut dem Branchenmagazin "falstaff" bekannt, dass sie ihren Betrieb nach der aktuellen Sommersaison beenden werden.

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Der Restaurant- und Hotelbetrieb in Salzburg wird noch bis Samstag, 26. Oktober, weitergeführt. Danach treten die Brüder Karl und Rudi Obauer ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Weltklasse im Salzburger Land

Seit der Eröffnung im Mai 1979 entwickelte sich das „Restaurant Obauer“ in Werfen zu einer echten Pilgerstätte für Genießer. Das Konzept der Brüder, alpine Traditionsküche mit internationalen Techniken zu verbinden, setzte neue Maßstäbe in Österreich. Gemeinsam mit der Familie – Karl, Berthold und Angelika Obauer – wurde hier Gastronomie auf höchstem Niveau zelebriert.

Höchstnoten zum großen Abschied

Der Rückzug kommt am Zenit des Erfolgs. Erst vor wenigen Wochen wurde das Haus bei der Falstaff-Präsentation im Wiener Rathaus mit der Höchstwertung von 100 Punkten ausgezeichnet. Damit gehört der Betrieb zu den vier bestbewerteten Adressen des Landes. Neben zwei Michelin-Sternen schafften es die Salzburger auch mehrfach in das renommierte globale Ranking „La Liste“.

Lücke in der Spitzenliga

Mit der Schließung Ende Oktober verliert Österreich ein kulinarisches Herzstück. Die vielfach als „Köche des Jahres“ ausgezeichneten Brüder hinterlassen eine markante Lücke in der gastronomischen Topliga. Wer noch einmal die exzellente Küche in Werfen erleben möchte, hat dazu bis zum Nationalfeiertag die letzte Gelegenheit, bevor sich die Türen endgültig schließen.