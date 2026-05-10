Ryanair fordert Alkohol-Bremse an Flughäfen

Ein Bier vor dem Abflug oder Cocktails am Gate, damit könnte es an Flughäfen bald strenger werden. Ryanair-Chef Michael O’Leary fordert neue Regeln für den Alkoholverkauf an Flughäfen. Der Grund: Immer häufiger sorgen aggressive Fluggäste für Zwischenfälle an Bord.

Nach Angaben des Airline-Managers gegenüber der britischen Zeitung "The Times" häufen sich Probleme mit Passagieren, die bereits vor dem Einstieg zu viel getrunken hätten. Die Folgen reichen von Streitigkeiten bis zu Situationen, in denen Flugzeuge außerplanmäßig landen müssen. Besonders auf Verbindungen in klassische Party-Regionen eskaliere die Lage immer öfter.

Alkohol schon vor dem Abflug Problem

O’Leary sieht die Ursache vieler Vorfälle nicht im Flugzeug selbst, sondern bereits im Sicherheitsbereich der Flughäfen. Dort werde Alkohol teils nahezu rund um die Uhr verkauft. Gerade in den frühen Morgenstunden sei das aus seiner Sicht problematisch.

Der Ryanair-Chef spricht sich deshalb für strengere Vorgaben aus. Unter anderem schlägt er vor, den Alkoholkonsum pro Passagier zu begrenzen. Möglich wäre laut ihm ein System über die Bordkarte, bei dem registriert wird, wie viele Getränke jemand bereits gekauft hat.

Immer mehr Randale-Flüge

Laut O’Leary hat sich die Situation in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Während problematische Fluggäste früher eher eine Ausnahme gewesen seien, komme es mittlerweile fast täglich zu Vorfällen. Besonders in Kombination mit Drogen würden sich manche Reisende auffällig aggressiv verhalten.

Der Airline-Chef meint, dass sich das Verhalten betrunkener Passagiere verändert habe. Früher seien viele schlicht eingeschlafen, heute würden Situationen häufiger eskalieren.

Airlines denken über Sperrlisten nach

Auch andere Fluggesellschaften wollen offenbar härter gegen auffällige Passagiere vorgehen. In Europa arbeiten Airlines teils bereits mit internen Sperrlisten. Wer durch Gewalt, Drogenkonsum oder massives Fehlverhalten auffällt, kann von zukünftigen Flügen ausgeschlossen werden, zeitweise oder dauerhaft. In den USA gibt es zusätzlich staatlich geregelte Flugverbote, die sogar für sämtliche Linienflüge gelten können.