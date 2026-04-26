Trump-Sprecherin: "Es werden heute Nacht Schüsse abgefeuert“

Eine Aussage vor dem Gala-Dinner mit Donald Trump sorgt nach den Schüssen für Diskussionen. Die Worte seiner Sprecherin werden unterschiedlich interpretiert.

Nur wenige Stunden vor den Schüssen beim Gala-Dinner mit Donald Trump hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt angekündigt: In diesem Raum werden „heute Nacht ein paar Schüsse abgefeuert“.

Deshalb gerät sie nun ins Visier von Verschwörungstheoretikern. Einige Gegner Trumps interpretieren die Worte als Teil einer Verschwörung.

Spekulationen im Umlauf

Sie wittern einen vom Weißen Haus inszenierten Scheinvorfall und sehen in der Aussage einen möglichen Zusammenhang mit den späteren Ereignissen.

Einordnung der Worte

Bei näherer Betrachtung entpuppen sich die Aussagen jedoch als kurioser Zufall und als typische Formulierung der Sprecherin. Sie wurde vor dem Korrespondenten-Dinner nach der Rede des Präsidenten gefragt.

Ein Reporter fragte: „He is ready to rumble, is he not?“ Darauf antwortete Leavitt: „Es wird lustig, es wird unterhaltsam. Es werden heute Nacht ein paar Schüsse in diesem Raum abgefeuert. Darum sollte jeder einschalten, es wird wirklich großartig. Ich freue mich schon darauf, es zu hören.“ Gemeint war damit, dass der Präsident in seiner Rede für Aufsehen sorgen werde.

Angriff kurze Zeit später

Wenige Stunden später durchbrach Angreifer Cole Tomas Allen bewaffnet Sicherheitskontrollen, verletzte einen Polizisten durch Schüsse und wurde überwältigt.