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Denuklearisierung gefordert

"Unumkehrbar": Atommacht Nordkorea reagiert auf US-Forderung

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Irrer Kim nimmt umstrittenen Atomreaktor in Betrieb
© AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Nordkorea schließt einen Verzicht auf Atomwaffen aus.
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Sein Status als Atommacht sei "unumkehrbar" und von zentraler Bedeutung für die regionale Stabilität, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. Am Freitag hatten Vertreter Südkoreas, Japans und der USA bei einem Treffen in Tokio nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums eine "vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gefordert.

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Als Reaktion darauf erklärte ein Sprecher der Führung in Pjöngjang: "Die sinnlose Rhetorik der USA und ihrer Vasallentruppen gegen die DVRK kann niemals die unumkehrbare Position der DVRK als Atomwaffenstaat beeinflussen." DVRK ist die Abkürzung für Demokratische Volksrepublik Korea.

Der Sprecher verwies auch auf Rüstungsgeschäfte der USA mit Japan und Südkorea und bezeichnete das nordkoreanische Atomprogramm in diesem Zusammenhang als "eine starke Sicherheitsgarantie für regionale Stabilität und Frieden".

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