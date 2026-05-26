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Neue Super-Waffe? Nordkorea testet Raketen
© Getty

Südkorea in Sorge

Neue Super-Waffe? Nordkorea testet Raketen

26.05.26, 07:57
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Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung ein nicht näher identifiziertes Flugobjekt vor seiner Westküste abgefeuert. 

Ob es sich um eine ballistische Rakete gehandelt hat, wird derzeit vom Generalstab in Seoul untersucht, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Es wäre den Angaben nach Nordkoreas insgesamt achter, verbotener ballistischer Raketentest heuer. Zuletzt hatte das Land am 19. April mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Nordkorea ist es gemäß mehreren Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Zuvor hatte Yonhap unter Berufung auf südkoreanische Regierungsvertreter berichtet, dass Chinas Staatschef Xi Jinping möglicherweise noch in diesem Monat seinen nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong-un in Pjöngjang treffen könnte. Von offizieller Seite wurde der Staatsbesuch bisher nicht bestätigt.

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