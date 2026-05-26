Restaurant-Schock: Sonnenschirm erschlägt Frau

Ein tragischer Vorfall erschüttert den US-Bundesstaat South Carolina: Eine Frau ist auf der Terrasse eines Restaurants tödlich verletzt worden, nachdem ein Sonnenschirm durch starken Wind losgerissen wurde.

Die 56-Jährige saß Berichten zufolge gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Restaurant am Lake Marion, als das Unglück passierte. Plötzlich soll eine kräftige Windböe den Sonnenschirm erfasst und aus seiner Verankerung gerissen haben.

Der Schirm wurde gegen Gäste geschleudert und traf die Frau schwer.

Schwere Verletzungen am Kopf

Laut Behörden erlitt die Frau massive Verletzungen im Bereich von Kopf und Hals. Als Rettungskräfte eintrafen, fanden sie die 56-Jährige bewusstlos vor. Trotz rascher Hilfe kam jede Unterstützung zu spät, die Frau starb noch am Unglücksort.

Der Vorfall ereignete sich im Restaurant "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" im US-Bundesstaat South Carolina.

Ermittlungen laufen

Die Behörden untersuchen den Todesfall derzeit als tragischen Unfall. Eine Obduktion soll weitere Klarheit über die genauen Umstände bringen. Auch das betroffene Lokal äußerte sich inzwischen öffentlich. In einer Mitteilung sprach das Restaurant von einem plötzlichen Wetterumschwung am Lake Marion. "Aus Respekt vor der Familie und allen Betroffenen bitten wir in dieser unglaublich schweren Zeit um anhaltende Gebete, Mitgefühl und die Wahrung der Privatsphäre", schreibt das Restaurant.