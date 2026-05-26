3.000 Kids rockten Grafenegg – Rekord beim Landesjugendsingen

Gänsehaut pur: Niederösterreichs Nachwuchs-Sänger sorgen für unvergessliche Momente – dort, wo sonst die Weltstars auftreten.

Sensationeller Rekord in Grafenegg! Beim Landesjugendsingen 2026 strömten mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche ins berühmte Auditorium – und verwandelten die Elite-Bühne Niederösterreichs vier Tage lang in ein Fest der jungen Stimmen. Satte 97 Chöre traten an, so viele wie noch nie!

Landesrätin schwärmt von den Sangeskünsten

© Molnar

Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ist aus dem Häuschen: "Dort, wo die Stars der internationalen Bühnen auftreten, zeigten Kinder und Jugendliche ihre eindrucksvollen Leistungen. Diese Rekordbeteiligung zeigt: Niederösterreich ist das Land der Kinder- und Jugendchöre!"

Top-Jury bewertet die Besten

In zehn Konzerten stand das Erlebnis im Vordergrund – aber auch eine hochkarätige Fachjury ließ sich die Auftritte nicht entgehen! Mit dabei: Chorlegende Erwin Ortner und Starsängerin Monika Ballwein, unter dem Vorsitz von Fachinspektor Andreas Gruber. Ihre Bewertungen: Gold wert für die Weiterentwicklung der Chöre!

20.000 Kids auf Niederösterreichs Bühnen

Noch nicht genug? Zwischen März und Juni 2026 zeigen Jugendchöre in mehr als 30 Bezirksjugendsingen quer durch alle Regionen Niederösterreichs ihr Können – ganz ohne Jury-Druck, dafür mit umso mehr Herzblut! Unterm Strich stehen damit mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche im Rampenlicht – und begeistern ein Millionenpublikum!

Nächste Station: Linz!

Die absoluten Besten fahren weiter: Beim Bundesjugendsingen vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 in Linz messen sich Niederösterreichs Top-Chöre mit den Besten aus ganz Österreich. Die Konkurrenz ist schon gewarnt! Teschl-Hofmeister dankt allen Chorleiterinnen und Chorleitern für ihren unermüdlichen Einsatz – sie machen dieses Mega-Event erst möglich.