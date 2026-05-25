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Christin Stark
© Getty Images

Kollegin als Ersatz

Schlager-Star Christin Stark sagt "Starnacht"-Auftritt ab

25.05.26, 20:45
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Kurzfristig sagt Schlager-Star Christin Stark (36) ihren Auftritt bei der "Starnacht am Neusiedler See" ab. Doch nun springt eine bekannte Kollegin für sie ein.

Die "Starnacht am Neusiedler See" steht an. Am 30. Mai geht das Live-Event über die Bühne. Mit am Start sollte eigentlich auch Christin Stark sein.

Doch wie nun das Portal "Schlager.de" berichtet, musste die Ehefrau von Matthias Reim (68) ihren Auftritt kurzfristig absagen. Verantwortlich dafür soll angeblich ihre eigene Tournee sein. Am 29. Mai singt Stark in Neuruppin.

Ersatz ist bereit

Laut dem Portal soll aber ein Ersatz-Star schon bereit sein. Tanja Lasch (50) würde Stark ersetzen. In einem Gespräch erklärt sie: "Ich war schon öfter bei den Starnächten in Österreich dabei und das ist immer wieder eine ganz besondere Stimmung." Ebenfalls wünscht sie Stark viel Erfolg bei ihrer Tour.

Die 36-Jährige musste schon einmal spontan ersetzt werden. Ihr Auftritt beim "Schlagerfeeling Open Air" am 18. Juli wurde wegen "organisatorischer Gründe" abgesagt, so "t-online". Als Ersatz springt der britische Popschlagersänger Jay Khan (44) ein.

Stark schwieg vorerst, meldete sich aber wenig später. Sie hatte ein Lebensupdate. Bei einem Frauenarztbesuch soll bei ihr ein Verdacht auf eine Eierstockentzündung diagnostiziert worden sein. Sie erklärte gegenüber ihren Followern: "Wenn ihr merkt, dass an eurem Körper irgendwas nicht stimmt, Gesundheit geht immer vor."

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