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Margrethe Dänemark Königin
© Getty Images

Nach Sturz

Im Krankenhaus: Sorge um Dänische Königin Margrethe

25.05.26, 18:53
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Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden.  

Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.

Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.

Vor wenigen Tagen im Krankenhaus

Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

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