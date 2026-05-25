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Gartentrend 2026: Diese Pflanzen machen Ihren Garten sofort luxuriös
© Getty Images

Ganz in weiß

Gartentrend 2026: Diese Pflanzen machen Ihren Garten sofort luxuriös

25.05.26, 07:00
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Die Farbe des Jahres „Cloud Dancer“ erobert Garten, Balkon & Terrasse – mit weißen Blüten und eleganter Leichtigkeit. 

In diesem Sommer ist Weiß nicht nur Brautkleidern vorbehalten – auch unsere Gärten zeigen sich in eleganter Zurückhaltung und blühen ganz in der Trendfarbe des Jahres „Cloud Dancer“. Gemeint ist kein hartes Reinweiß, sondern ein weiches, leicht gebrochenes Weiß mit kühlem Unterton – zwischen Wolke, Nebel und Elfenbein.

So elegant wird Ihr Garten in „Cloud Dancer“ 

Helle Akzente setzt jetzt schon das Große Wald-Windröschen, auch Wald-Anemone genannt. Bis in den Juni hinein zeigt es seine strahlend weißen Blüten. Diese wirken auf den ersten Blick fragil, sind jedoch erstaunlich robust und verströmen einen feinen Duft. Anemonen gelten als unkompliziert und können sogar im Mai noch gesetzt werden – am liebsten an einen halbschattigen bis schattigen Platz.

Klassiker

Gartentrend 2026: Diese Pflanzen machen Ihren Garten sofort luxuriös
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Sind die Frühblüher verblüht, übernehmen weiße Hortensien die Hauptrolle. Besonders elegant wirkt die Sorte „Limelight“, deren cremeweiße Blütenbälle den Garten den ganzen Sommer über strukturieren. Für romantische Akzente sorgen weiße Rosen, allen voran die robuste Sorte „White Meidiland“, die üppig blüht und gleichzeitig pflegeleicht ist. Fast schwerelos wirkt dagegen die Prachtkerze „Whirling Butterflies“. Ihre kleinen weißen Blüten tanzen auf langen, feinen Stielen im Wind und erzeugen genau jenen wolkenartigen Effekt, der den „Cloud Dancer“-Trend ausmacht. An einem sonnigen Standort blüht sie von Juli bis zum ersten Frost und bringt Bewegung ins Beet.

Jasmin

Auch Duft spielt in weißen Gärten eine wichtige Rolle. Die weißen Blüten des echten Jasmins verströmen an Sommerabenden ein intensives Aroma und verleihen dem Garten beinahe mediterranes Flair. In milden Regionen kann der Kletterstrauch auch bei uns gepflanzt werden.

Partner

Damit die weißen Hauptblüher ihre Wirkung entfalten können, empfiehlt sich die Kombination mit Strukturpflanzen in kühlen Farbtönen. Besonders schön wirken Gräser wie Blauschwingel oder filigranes Pampasgras.

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Für den typischen „Cloud Dancer“-Effekt spielen außerdem Materialien eine entscheidende Rolle. Helle Kalksteinplatten reflektieren das Licht weich und verleihen Terrasse oder Garten eine mediterrane Leichtigkeit. Töpfe in Greige oder Taupe, matte weiße Keramik, Naturholz in hellen Tönen sowie Kies in Elfenbein oder Hellgrau unterstreichen die elegante Zurückhaltung.

Topfpflanzen

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Nicht nur Gärten, auch Balkon und Terrasse lassen sich in diesem Sommer ganz in Weiß gestalten. Rosen, Hortensien oder Jasmin gedeihen problemlos in Töpfen und verwandeln selbst kleine Außenbereiche in ruhige, fast schwebende Wohlfühlorte. Gerade am Abend entfaltet der Trend seine besondere Wirkung: Weiße Blüten reflektieren das Licht der Dämmerung und beginnen beinahe zu leuchten – wie kleine Wolken im Garten.

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