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Aus Auto geschleudert und mehrfach überrollt: Lenker tot
© APA/FF Wiener Neudorf, Lukas Derkits

Drama auf der A2

Aus Auto geschleudert und mehrfach überrollt: Lenker tot

17.05.26, 12:44 | Aktualisiert: 17.05.26, 14:03
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Zu einem Unfall-Drama kam es auf der Südautobahn im Raum Traiskirchen: Ein 42-jähriger Autolenker wurde bei einem Crash ohne Unfallgegner aus seinem Pkw geschleudert und anschließend von mehreren Nachkommenden überrollt.

NÖ. Zu dem, tragischen Unfallereignis kam es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Graz: Dabei verlor ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen aus noch unbekannter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit dem Pkw bei mutmaßlich hoher Geschwindigkeit auf die Böschung. Dort dürfte sich Auto mehrmals überschlagen haben, bis es letztlich im Straßengraben landete.

Der Autolenker wurde bei dem Unfall wohl durch die geborstene Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert - was dafür spricht, dass er nicht angeschnallt gewesen sein dürfte - und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachkommende Autos überrollten ihn. Mehrere Lenker blieben stehen und verständigten die Einsatzkräfte.

Für den 42-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wegen der akribischen Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Südautobahn in Fahrtrichtung Süden stundenlang gesperrt.

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