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© Getty Images

Schwer verletzt

Biker (24) krachte bei "Wheelie" frontal gegen Auto

17.05.26, 09:16 | Aktualisiert: 17.05.26, 10:59
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Ein "Show-Stunt" im fließenden Verkehr auf der Wörthersee-Süduferstraße missglückte  - der 24-Jährige wurde ins UKH Klagenfurt gebracht. 

Ktn. Der junge Biker krachte auf der Wörthersee-Süduferstraße bei einem sogenannten "Wheelie" gegen einen entgegenkommenden Pkw und dabei schwer verletzt. Der junge Mann wurde auf eine angrenzende Böschung geschleudert. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins UKH Klagenfurt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit.

Der Biker war gegen 15.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der L96 von Klagenfurt kommend in Richtung Reifnitz gefahren. Laut mehreren Zeugenaussagen wollte er im Bereich der Ortschaft Sekirn seine Maschine zu einem "Wheelie" hochreißen, verlor dabei jedoch die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen den Pkw eines 21-jährigen Deutschen.

Der Motorradfahrer kam auf der angrenzenden Böschung zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt verbracht. Der Lenker des Pkw und dessen Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Alkotests verliefen bei beiden Fahrzeuglenkern negativ.

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