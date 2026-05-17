„Urin-Andi“: Leo Lugner macht sich über Babler lustig

Der Freiheitliche pöbelt derb gegen den SPÖ-Chef und Vizekanzler.

Wie berichtet, ist die mit großen Ambitionen gestartete Dokumentation „Wahlkampf“ über SPÖ-Chef Andreas Babler beim Publikum krachend durchgefallen. Brisant: Der Film wurde mit rund 553.000 Euro an Steuergeld unterstützt.

"Brunzbecken-Babler"

Spott kommt nun von FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner. Der Freiheitliche bezeichnet den SPÖ-Chef als Mitarbeiter des Monats. „Niemand arbeitet so unermüdlich für den Erfolg der FPÖ, wie der aktuelle SPÖ-Vizekanzler und Wohnbauminister“, so Lugner, der die Doku im Lugner-Kino zeigen will.

In einem Video auf Instagram attackiert Lugner Babler dabei auch unter der Gürtellinie und bezeichnet den Vizekanzler als „Urin-Andi“ und „Brunzbecken-Babler“.

Performance-Künsterinnen über dem Urin-Schwimmbecken. © Nicole Marianna Wytyczak

Tänzerinnen bilden Nackt-Pyramide. © Nicole Marianna Wytyczak

Hintergrund ist dabei Österreichs umstrittener Beitrag bei der Biennale in Venedig. Das Urin-Badebecken wurde dabei Anfang Mai feierlich von Babler eröffnet.