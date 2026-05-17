Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Andreas Babler
© APA/ROLAND SCHLAGER

"Brunzbecken-Babler"

„Urin-Andi“: Leo Lugner macht sich über Babler lustig

Von
17.05.26, 10:13
Teilen

Der Freiheitliche pöbelt derb gegen den SPÖ-Chef und Vizekanzler. 

Wie berichtet, ist die mit großen Ambitionen gestartete Dokumentation „Wahlkampf“ über SPÖ-Chef Andreas Babler beim Publikum krachend durchgefallen. Brisant: Der Film wurde mit rund 553.000 Euro an Steuergeld unterstützt.

"Brunzbecken-Babler" 

Spott kommt nun von FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner. Der Freiheitliche bezeichnet den SPÖ-Chef als Mitarbeiter des Monats. „Niemand arbeitet so unermüdlich für den Erfolg der FPÖ, wie der aktuelle SPÖ-Vizekanzler und Wohnbauminister“, so Lugner, der die Doku im Lugner-Kino zeigen will.

In einem Video auf Instagram attackiert Lugner Babler dabei auch unter der Gürtellinie und bezeichnet den Vizekanzler als „Urin-Andi“ und „Brunzbecken-Babler“.

Performance-Künsterinnen über dem Urin-Schwimmbecken.

Performance-Künsterinnen über dem Urin-Schwimmbecken.

© Nicole Marianna Wytyczak

Tänzerinnen bilden Nackt-Pyramide.

Tänzerinnen bilden Nackt-Pyramide.

© Nicole Marianna Wytyczak
 

Hintergrund ist dabei Österreichs umstrittener Beitrag bei der Biennale in Venedig. Das Urin-Badebecken wurde dabei Anfang Mai feierlich von Babler eröffnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen