Wiener Ringturm wird zum größten Kochbuch der Stadt

Zum 18. Mal wird der Ringturm in Wien spektakulär verhüllt. Heuer zeigt ein monumentales Kunstwerk aus Moldau die Zubereitung von traditionellen Weinblätterrollen.

Am Ringturm prangt bald ein überdimensionales Kochrezept: Für die traditionelle Verhüllung des markanten Ringstraßengebäudes der Wiener Städtischen wurde heuer der gebürtige Moldauer Pavel Brăila, der sein Land bei der diesjährigen Biennale Venedig vertritt, ausgewählt. Er ummantelt den Hochhausturm mit seinem Werk "Your Happiness is in Your Own Hands" und zeigt darauf in schematischer Bildsprache die Zubereitung eines traditionellen Gerichts Moldaus.

Vor hellem Hintergrund gestaltet Brăila, 1971 in Chişinău geboren, eine farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für Schritt durch die Zubereitung gefüllter, zu kleinen Röllchen geformter Weinblätter. Die sogenannten Sarmale sind im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten verbreitet. "Für Brăila sind Sarmale mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an Zuhause - eine Form 'portabler Heimat'", hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Eröffnung Ende Juni geplant

Die Ringturmverhüllung findet heuer zum 18. Mal statt. Derzeit werden die 30 bedruckten Netzbahnen - jeweils etwa drei Meter breit und bis zu 63 Meter lang - affichiert. Die offizielle Eröffnung ist für Ende Juni geplant.

"Traditionen und kulturelle Praktiken entstehen im Tun - sie werden durch das, was wir weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten. Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort", wurde der Künstler in der Aussendung zitiert. "Dass meine Arbeit auf 4.000 Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut mich besonders - sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren eigenen Händen liegen."