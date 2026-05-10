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Benjamin Nissner, Lucas Thaler, Marco Richter
© GEPA

Eishockey-WM

Eishockey-Team will mit fünf Debütanten Klassenerhalt schaffen

10.05.26, 14:36
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Bei der am Freitag beginnenden Eishockey-WM in der Schweiz geht's für Österreichs junges Team in erster Linie um den Klassenerhalt.

Teamchef Roger Bader nominierte am Sonntag einen 25-Mann-Kader, der von Peter Schneider als Kapitän angeführt wird. Während die drei Torhüter und neun Verteidiger allesamt schon WM-Erfahrung haben, sind die Stürmer Tim Harnisch, der 18-jährige Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner erstmals bei einer WM dabei.

Die Spieler treffen sich am Dienstagabend und reisen am Mittwochvormittag nach Zürich, wo es für das ÖEHV-Team am Samstag (12.15 Uhr, ORF1) gegen Großbritannien mit der WM losgeht.

Kommt doch noch Verstärkung aus der NHL?

Auch wenn kein NHL-Legionär im rot-weiß-roten WM-Kader ist: Bader hofft noch auf Verstärkung aus Nordamerika, da Verteidiger David Reinbacher und Flügelstürmer Vinzenz Rohrer in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Club Laval Rocket im AHL-Play-off ausgeschieden sind. Ob sie kommen, wird mit den Spielern und ihrem Club besprochen.

Im letzten Test vor der WM tankten sich die Österreicher vergangenen Samstag mit einem 4:1-Sieg gegen Sloweninen Selbstvertrauen, wobei Kapitän Schneider (2), der 18-jährige Kolarik und Nissner die Tore erzielten.

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