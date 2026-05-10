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Hansi Flick
© Getty

Schicksalsschlag

Todes-Drama um Hansi Flick vor El Clasico

Von
10.05.26, 14:34
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Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wenige Stunden vor dem entscheidenden Clásico gegen Real Madrid wurde der Tod von Flicks Vater bekannt. 

Der FC Barcelona teilte am heutigen Sonntag die traurige Nachricht über den Kurznachrichtendienst X mit.

„Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in dem offiziellen Statement des Vereins. 

Einsatz trotz Trauer

Trotz des persönlichen Verlusts wird Hansi Flick am Abend im Topspiel gegen Real Madrid wohl an der Seitenlinie stehen. Spanische Medien wie „Mundo Deportivo“ berichten, dass sich der Coach bereits im Teamquartier im Hotel Torre Melina befindet und seine Mannschaft betreuen werde.

Titelchance für Barcelona

Sportlich steht für die Katalanen im Clásico extrem viel auf dem Spiel. Mit einem Punktgewinn gegen den Erzrivalen kann Barça den Meistertitel vorzeitig perfekt machen. Aktuell liegen die Katalanen elf Punkte vor Real Madrid. Ein Erfolg am heutigen Sonntag würde die Krönung einer starken Saison unter Flick bedeuten, auch wenn die Freude durch die persönlichen Umstände getrübt bleibt.

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