Nach Spital-Eklat: Valverde spricht Klartext

Bei Real Madrid herrschte in den letzten 48 Stunden absoluter Ausnahmezustand! Nach einem heftigen Kabinen-Zoff zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni leiten die Königlichen nun Disziplinarverfahren ein.

Bei Real Madrid fliegt kurz vor dem Schicksals-Clasico komplett alles auseinander! Nach dem heftigen Kabinen-Eklat zwischen den beiden Streithähnen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni zieht der Klub jetzt die Reißleine: Die Königlichen haben offiziell Disziplinarverfahren gegen beide Stars eingeleitet. Gleichzeitig meldete sich Valverde erstmals selbst zu Wort – und sprach von Frust, Wut und einer „vergeudeten Saison“.

Real leitet Disziplinarverfahren ein

Der Streit zwischen den beiden Mittelfeldspielern war innerhalb von nur zwei Tagen völlig eskaliert. Nach einem ersten heftigen Zoff im Training am Mittwoch krachte es am Donnerstag erneut gewaltig. Valverde soll sich dabei eine Platzwunde an der Stirn zugezogen haben, musste ins Krankenhaus gebracht werden und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Bitter für Real: Der Uruguayer verpasst damit nicht nur den Clasico am Sonntag gegen Erzrivale Barcelona, sondern fällt fix auch noch weitere zwei Wochen aus.

Besonders brisant: Real Madrid bestätigte den Vorfall sogar offiziell gegenüber „The Athletic“ – ein absolut ungewöhnlicher Schritt für den sonst so abgeschotteten Weltklub. Kurz darauf legten die Blancos mit einer offiziellen Mitteilung nach: Gegen die beiden Streithähne Valverde und Tchouaméni wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Weitere Details? Fehlanzeige!

Valverde sauer auf "Maulwurf"

Am Donnerstagabend brach dann auch Valverde sein Schweigen – und ließ dabei tief blicken. In einer langen Instagram-Story sprach der Vizekapitän von aufgestauter Wut, Müdigkeit und der völlig verkorksten Saison. Gleichzeitig schoss er indirekt gegen einen möglichen Maulwurf innerhalb des Vereins. „In einer normalen Kabine können solche Dinge passieren“, schrieb der 27-Jährige – nur sei diesmal offenbar jemand im Hintergrund gewesen, der die Geschichte sofort nach außen getragen habe.

© Instagram

Eine echte Prügelei habe es laut Valverde allerdings nicht gegeben. „Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich ihn ebenfalls nicht“, stellte er klar. Demnach sei er während des Streits unglücklich gegen einen Tisch geprallt und habe sich dabei die Verletzung zugezogen.

Clasico-Demütigung

Trotzdem wirkt die Stimmung bei Real komplett vergiftet. Besonders ein Satz von Valverde sorgt jetzt für Aufsehen: „Wir haben erneut ein Jahr vergeudet.“ Eine schonungslose Abrechnung mit einer Saison, die für die Königlichen im totalen Desaster enden könnte. Denn während in Madrid das Chaos regiert, steht Barcelona vor der großen Party. Champions League weg, Copa del Rey verloren – und am Sonntag kann die Mannschaft von Hansi Flick ausgerechnet im Clasico vor heimischem Publikum den Meistertitel perfekt machen. Das gab es seit 1932 nicht mehr. Für die Königlichen wäre es die ultimative Demütigung.