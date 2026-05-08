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Eberl Freund
© Getty

Italiener berichten

Transfer-Hammer: Superstar will zum FC Bayern

Von
08.05.26, 09:00
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Der Stürmer hofft auf einen Wechsel zum deutschen Meister. 

Die Zukunft von Dusan Vlahović bei Juventus Turin bleibt weiter ungewiss. Wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ berichtet, herrscht zwischen dem serbischen Stürmer und den Klub-Verantwortlichen derzeit Funkstille. Hintergrund sollen stockende Vertragsgespräche und deutliche Differenzen bei den Gehaltsvorstellungen sein. Gleichzeitig bringt das italienische Blatt erneut den FC Bayern München
 ins Spiel.

Demnach möchte Juventus den 26-Jährigen zwar langfristig halten, allerdings zu deutlich reduzierten Konditionen. Statt bislang rund zwölf Millionen Euro netto pro Saison soll Vlahovic künftig nur noch zwischen sechs und sieben Millionen Euro verdienen. Für den Angreifer offenbar kein akzeptables Angebot.

Dusan Vlahovic
© Getty

Serbe will nach München

Laut Bericht sondiert Vlahovic deshalb aktiv den Markt und hofft auf das Interesse europäischer Top-Klubs. Besonders ein Wechsel nach München soll für den Nationalspieler weiterhin äußerst reizvoll sein. Der FC Bayern beschäftigt sich bereits seit längerem mit möglichen Verstärkungen im Sturmzentrum – auch, weil die Münchner die Kaufoption für Leihspieler Nicolas Jackson offenbar nicht ziehen wollen.

Vlahovic galt in den vergangenen Jahren immer wieder als Kandidat an der Säbener Straße. Die Kontakte zwischen Spielerumfeld und Bayern sollen laut „Gazzetta dello Sport“ nie vollständig abgebrochen sein. Für die Münchner könnte der Serbe vor allem als langfristige Perspektive hinter Harry Kane interessant werden. Kane bleibt zwar gesetzt, dennoch sucht der deutsche Rekordmeister offenbar weiter nach einem hochklassigen Stürmer für die Zukunft.

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