Wechsel-Hammer um David Alaba: Top-Klub klopft an

Es sollen sogar schon erste Gespräche stattgefunden haben.

Nach fünf höchst erfolgreichen Jahren wird David Alaba Real Madrid im Sommer verlassen. Wie berichtet, wird der Vertrag bei den Königlichen nicht mehr verlängert - der ÖFB-Kapitän kann damit ablösefrei wechseln.

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Wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist offen. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hielt sich Alabas Berater Pini Zahavi nun aber drei Tage lang in Mailand auf. Dabei soll der Star-Agent mit mehreren italienischen Klubs über Alaba und zudem auch über Robert Lewandowski (wird ebenfalls von Zahavi vertreten) gesprochen haben.

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Während bereits vor einigen Wochen über einen Wechsel zum AC Milan spekuliert wurde, soll sich nun ein weiterer italienischer Spitzenklub in den Poker eingeschaltet haben. Wie Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, zeigt Juventus Turin Interesse am Österreicher. Die ersten Gespräche seien demnach positiv gewesen, eine Einigung gibt es allerdings noch nicht. Problempunkt könnte Alabas Gehaltsforderung werden.

Neben Juventus und Milan sollen aber auch Klubs aus Saudi-Arabien und der nordamerikanischen MLS Interesse am 33-Jährigen zeigen. Eine Entscheidung wird wohl in den nächsten Wochen fallen.