Bayern-Aus: Leon Goretzka hat sich entschieden

Der deutsche Nationalspieler sucht im Sommer eine neue Herausforderung im Ausland.

Bereits seit Monaten steht fest, dass Leon Goretzka den FC Bayern nach acht Jahren im Sommer verlassen wird. Nun scheint festzustehen, wo der 31-Jährige seine Karriere fortsetzt.

Wechsel nach Italien

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich Goretzka für einen Wechsel zum AC Milan entschieden. Dem Bericht zufolge bieten die Italiener dem 31-Jährigen einen Dreijahresvertrag und ein Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro an. Spieler und Verein sollen sich bereits großteils einig sein, nur noch letzte Details sind zu klären.

Zuletzt hatte sich vor allem Milan-Trainer Massimiliano Allegri für Goretzka starkgemacht. Die Rossoneri stechen damit auch Juventus aus. Bei Milan könnte Goretzka auch einen alten Bekannten aus Bayern-Zeiten wiedersehen. Gerüchten zufolge könnte auch David Alaba nach Mailand wechseln.