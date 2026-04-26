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Howard Carpendale legt sich mit ZDF-Moderator an
© Getty Images

Zoff

Howard Carpendale legt sich mit ZDF-Moderator an

Von
26.04.26, 20:56
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Ein Witz in der „heute-show“ sorgt für Ärger: Howard Carpendale reagiert öffentlich auf Moderator Oliver Welke und findet klare Worte. 

Am Sonntag wandte sich Howard Carpendale in einem Instagram-Video direkt an Oliver Welke und sagte: „Sag’ mal, spinnst du?“

Grund war ein Witz aus der ZDF-„heute-show“-Ausgabe vom 24. April. Darin sagte Welke gegen Ende der Sendung: „So ein Pflegeroboter, der muss doch altersgerechte Witze erzählen! Sowas wie: Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert.“

Reaktion auf Instagram Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert

Carpendale zeigte sich davon wenig begeistert und erklärte: „Oliver Welke. Ich heiße Howard Carpendale, und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können.“

Howard Carpendale legt sich mit ZDF-Moderator an
© Getty Images

Deutliche Worte danach

Er wiederholte den Witz und sagte anschließend mit ernster Miene: „Sag mal, spinnst du?“ Zudem fragte er: „Warst du mal bei einem meiner Konzerte? Hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?“

Kritik an Gag

Abschließend legte der Sänger nach: „Übrigens: Der Witz ist uralt. Rede mit deinen Schreiblingen, die haben keine Ahnung.“

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