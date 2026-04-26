Howard Carpendale legt sich mit ZDF-Moderator an

Ein Witz in der „heute-show“ sorgt für Ärger: Howard Carpendale reagiert öffentlich auf Moderator Oliver Welke und findet klare Worte.

Am Sonntag wandte sich Howard Carpendale in einem Instagram-Video direkt an Oliver Welke und sagte: „Sag’ mal, spinnst du?“

Grund war ein Witz aus der ZDF-„heute-show“-Ausgabe vom 24. April. Darin sagte Welke gegen Ende der Sendung: „So ein Pflegeroboter, der muss doch altersgerechte Witze erzählen! Sowas wie: Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert.“

Reaktion auf Instagram Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert

Carpendale zeigte sich davon wenig begeistert und erklärte: „Oliver Welke. Ich heiße Howard Carpendale, und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können.“

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Deutliche Worte danach

Er wiederholte den Witz und sagte anschließend mit ernster Miene: „Sag mal, spinnst du?“ Zudem fragte er: „Warst du mal bei einem meiner Konzerte? Hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?“

Kritik an Gag

Abschließend legte der Sänger nach: „Übrigens: Der Witz ist uralt. Rede mit deinen Schreiblingen, die haben keine Ahnung.“