Neue Haarfarbe Erdbeerblond: Simone Lugner teilt ihr Umstyling-Ergebnis

Simone Lugner wagt den optischen Neustart. Die Witwe des legendären Richard Lugner hat sich für eine deutliche Veränderung entschieden und präsentiert ihren Followern stolz das Ergebnis ihres Friseurbesuchs. Der frische Look sorgt in der Community bereits für jede Menge Gesprächsstoff.

Die 44-Jährige hat ihrer bisherigen Haarfarbe Lebewohl gesagt und setzt ab sofort auf einen deutlich helleren Ton. Simone Lugner wählte für ihre Typ-Veränderung ein frisches Erdbeerblond, mit dem sie sich sichtlich wohlfühlt. Auf Social Media teilte sie bereits erste Eindrücke von ihrem neuen Styling und zeigte sich begeistert über das Resultat.

Begeisterung über neues Styling

"Neue Haarfarbe: Erdbeerblond. I‘m lovin it", schrieb Lugner zu ihrem Posting. Die Veränderung scheint genau ihren Geschmack getroffen zu haben. Der Besuch beim Friseur dauerte dabei offenbar bis in die Abendstunden, was der positiven Stimmung jedoch keinen Abbruch tat, wie sie ihren Fans mitteilte.

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Lob für das Team

Ein besonderes Dankeschön richtete die 44-Jährige an das Team der "MK-Hairlounge". Dieses habe laut Lugner selbst nach offiziellem Ladenschluss noch freundlich gelächelt und für das perfekte Ergebnis gesorgt. Mit dem neuen Farbwechsel bringt sie frischen Wind in ihren Alltag und zeigt sich ihren Fans von einer ganz neuen Seite.