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Mit Gewinnspiel

Swarovksi präsentiert neue Dirndl-Kollektion

Victoria Swarovski
© Getty Images
Victoria Swarovski präsentiert auf Instagram ihre neueste Dirndl-Kollektion. Fans dürfen sich neben den neuen Trachten-Designs auch auf ein ganz besonderes Gewinnspiel freuen.
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Victoria Swarovski hat auf Instagram ein neues Video veröffentlicht, in dem sie ihre aktuelle Dirndl-Kollektion zeigt. Die Präsentation entstand in Zusammenarbeit mit der Marke Krüger Dirndl. Swarovski drückte dabei stolz ihre Freude darüber aus, die neuen Entwürfe nun endlich mit ihrer Community teilen zu können.

Neue Mode mit Tradition

Die Designs der Reihe verbinden traditionelle Elemente mit moderner Eleganz. Zum Einsatz kommen schottische Heritage-Muster sowie hochwertige Stoffe. Feminine Details runden den Look ab und sollen jedes einzelne Stück zu etwas Besonderem machen.

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Exklusives Gewinnspiel für Fans

Anlässlich der Veröffentlichung veranstaltet Victoria Swarovski zudem eine Verlosung. Zu gewinnen gibt es ein limitiertes Set, das aus einem Dirndl sowie einer passenden Dirndlbluse besteht.

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