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"Emily in Paris"-Glamour bei den Festspielen

Zwei elegant gekleidete Frauen lächeln bei einer Premierenfeier im Hotel Sacher in Salzburg.
© FRANZ NEUMAYR
Ein Hauch von Pariser Glamour, große Opernkunst und eine süße Tradition: Die Wiederaufnahme der Inszenierung "Il Viaggio a Reims" lockte bei den Salzburger Festspielen die Prominenz an die Salzach. Neben Festspiel-Star Cecilia Bartoli sorgte vor allem ein ganz besonderes Accessoire für Aufsehen.
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Schon vor den Toren des Festspielhauses zog ein ganz besonderes Detail die Blicke von Premierengästen und Schaulustigen gleichermaßen auf sich: Eine Handtasche in Pink mit markanter Form. Das Modell mit dem Namen "The Whole" dürfte Kennern der weltweiten Erfolgsserie "Emily in Paris" bestens bekannt sein. Getragen wurde das Schmuckstück von der Schöpferin selbst: Die Schweizer Designerin Kristina Thaden nutzte die glanzvolle Festspiel-Kulisse, um ihre neueste Kollektion erstmals in Österreich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Frau in weißer Spitzenbluse und rosa Abendrock mit passender pinker Handtasche, stehend im Foyer.
Schweizer Designerin Kristina Thaden © FRANZ NEUMAYR

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Nach dem umjubelten Opernabend unter der Regie von Barrie Kosky und der musikalischen Leitung von Dirigent Gianluca Capuano ging es für das Künstlerleben nahtlos weiter. Ob Erstaufführung oder Wiederaufnahme: Das traditionelle Stelldichein im Hotel Sacher ist in Salzburg ein fester Fixpunkt im Kalender. Passend zur "Reise nach Reims" servierte das Haus Edel-Champagner und eine süße Überraschung im XXL-Format: Eine speziell angefertigte Riesensachertorte. "Diese reicht normalerweise für rund 100 Gäste und ist eine Sonderanfertigung, die es sonst nicht gibt", erklärte Hoteldirektorin Angelique Weinberger erfreut.

Zwei Personen stehen mit Getränken neben einer großen Schokoladentorte in festlichem Ambiente.
Karin Bergmann und Festspieldirektor Lukas Crepaz. © FRANZ NEUMAYR

Zufrieden zeigte sich auch das Festspieldirektorium rund um Präsidentin Kristina Hammer, Intendantin Karin Bergmann und Direktor Lukas Crepaz, das gemeinsam mit Hauptdarstellerin Cecilia Bartoli und dem gesamten Ensemble auf den gelungenen Abend anstieß. Auch Hotel-Miteigentümerin Elisabeth Gürtler strahlte über den gelungenen Ausklang der Premiere: "Eine Riesenfreude, dass man sich alljährlich hier bei uns trifft."

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