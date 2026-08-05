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3. Baby für Eleonore Habsburg!

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Ein Paar in eleganter Hochzeitskleidung steht lächelnd auf Marmortreppen im Freien.
© Getty Images
Süße Überraschung im Hause Habsburg: Eleonore Habsburg und ihr Ehemann Jérôme d’Ambrosio sind klammheimlich wieder Eltern geworden. Mit einem berührenden Schnappschuss im Netz verkündete die Kaiserurenkelin die Geburt ihres dritten Kindes.
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Die Tochter von Karl Habsburg und Francesca Thyssen teilte die freudige Nachricht überraschend auf ihren Social-Media-Kanälen. Auf dem veröffentlichten Bild ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen – eine zarte Baby-Hand –, doch die Botschaft ist eindeutig. Dazu verriet die stolze Mutter das Geburtsdatum sowie den Namen der kleinen Tochter: Am 4. Juli 2026 erblickte die kleine Cosima das Licht der Welt.

Die Begeisterung im Netz ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Unter dem Posting häuften sich rasch die Glückwünsche zahlreicher Follower, die der frischgebackenen Dreifach-Mama herzlich gratulierten und den royalen Familienzuwachs mit liebevollen Worten wie "Willkommen, kleiner Sonnenschein" begrüßten.

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Eleonore Habsburg verkündete die Geburt ihrer Tochter mit einem süßen Schnappschuss. © Instagram

Für die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I. und den ehemaligen Rennfahrer Jérôme d’Ambrosio ist Cosima bereits das dritte gemeinsame Kind. Das Paar, das seinen Lebensmittelpunkt größtenteils in Monaco hat und sein Privatleben für gewöhnlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, durfte am 20. Oktober 2021 als Erstgeborenen Sohn Otto in den Armen halten. Sein Name ist eine direkte und liebevolle Hommage an Eleonores Großvater, Otto von Habsburg. Nur etwas später folgte Tochter Zita, die wiederum nach Eleonores Urgroßmutter, der ehemaligen Kaiserin Zita von Bourbon-Parma, benannt wurde.

Mit der kleinen Cosima ist das Familienglück im Hause Habsburg nun perfekt. Weil die Familie seltene Einblicke in ihren Alltag gewährt und Auftritte im Rampenlicht eher die Ausnahme sind, sorgt dieser persönliche Schnappschuss bei Fans, Wegbegleitern und Adelskennern gleichermaßen für große Freude.

Die Liebesgeschichte

Eleonora Habsburg lernte ihren Ehemann und Vater ihrer Kinder 2017 auf einem Flug kennen. Schnell entwickelte sich aus Freundschaft die ganz große Liebe. Im Jahr 2020 beschlossen die beiden, den Bund der Ehe einzugehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde im kleinsten Kreis geheiratet und auf eine pompöse Hochzeit verzichtet. Das Paar schwebt bis heute auf Wolke sieben.

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