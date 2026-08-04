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Traumhochzeit für NHL-Star Marco Rossi

Brautpaar küsst sich bei einer Hochzeit im Freien, umgeben von weißen Blumen und Gästen.
© Instagram
Er hat das Jawort bereits gegeben – doch für die ganz große Feier legte NHL-Star Marco Rossi nun noch einmal richtig nach.
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Nachdem das Paar im Juni 2026 am Standesamt in Dornbirn offiziell den Bund fürs Leben geschlossen und direkt im Anschluss kirchlich geheiratet hatte, folgte nun das glamouröse Highlight. Nachdem sich das Paar im Frühjahr 2025 verlobt hatte, sollte die Sause am Comer See der krönende Abschluss der Hochzeitsfeierlichkeiten werden.

Vier elegant gekleidete Personen stehen auf einer blumengeschmückten Hochzeitstreppe im Freien.
Marco Rossi sagte noch einmal "Ja" zu seiner Stefanie. © Instagram

Dafür mietete das frisch verheiratete Ehepaar die weltberühmte Villa Balbiano – ein luxuriöses Anwesen, das für seine atemberaubende Kulisse bekannt ist und mit geschätzten Mietkosten von rund 50.000 Euro pro Tag zu den exklusivsten Event-Locations Italiens zählt.

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Lange Zeit zum Erholen bleibt dem Eishockey-Ass allerdings nicht: Schon Anfang September geht es für den Österreicher zurück nach Kanada, wo die intensive Saisonvorbereitung auf auf dem Programm steht.

Auf Rossi wartet dabei eine sportlich herausfordernde Aufgabe: Nach einem enttäuschenden Jahr landeten die Vancouver Canucks auf dem letzten Platz der Pacific Division und verpassten die Play-offs erneut deutlich. Der sportliche Misserfolg forderte bereits erste Prominente Opfer – General Manager Patrik Allvin musste nach der Pleiten-Saison seinen Hut nehmen. Umso wichtiger dürfte für Rossi das private Glück am Comer See gewesen sein, um mit voll aufgeladenen Akkus in die neue Eiszeit zu starten.

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