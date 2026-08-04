Traumhochzeit für NHL-Star Marco Rossi

Er hat das Jawort bereits gegeben – doch für die ganz große Feier legte NHL-Star Marco Rossi nun noch einmal richtig nach.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nachdem das Paar im Juni 2026 am Standesamt in Dornbirn offiziell den Bund fürs Leben geschlossen und direkt im Anschluss kirchlich geheiratet hatte, folgte nun das glamouröse Highlight. Nachdem sich das Paar im Frühjahr 2025 verlobt hatte, sollte die Sause am Comer See der krönende Abschluss der Hochzeitsfeierlichkeiten werden.

Marco Rossi sagte noch einmal "Ja" zu seiner Stefanie. © Instagram

Dafür mietete das frisch verheiratete Ehepaar die weltberühmte Villa Balbiano – ein luxuriöses Anwesen, das für seine atemberaubende Kulisse bekannt ist und mit geschätzten Mietkosten von rund 50.000 Euro pro Tag zu den exklusivsten Event-Locations Italiens zählt.

Letzter Luxus vor dem harten NHL-Camp

Lange Zeit zum Erholen bleibt dem Eishockey-Ass allerdings nicht: Schon Anfang September geht es für den Österreicher zurück nach Kanada, wo die intensive Saisonvorbereitung auf auf dem Programm steht.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auf Rossi wartet dabei eine sportlich herausfordernde Aufgabe: Nach einem enttäuschenden Jahr landeten die Vancouver Canucks auf dem letzten Platz der Pacific Division und verpassten die Play-offs erneut deutlich. Der sportliche Misserfolg forderte bereits erste Prominente Opfer – General Manager Patrik Allvin musste nach der Pleiten-Saison seinen Hut nehmen. Umso wichtiger dürfte für Rossi das private Glück am Comer See gewesen sein, um mit voll aufgeladenen Akkus in die neue Eiszeit zu starten.