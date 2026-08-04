Hollywood-Star dreht Thriller in Baden

Mit Will Roberts übernimmt erstmals ein US-Schauspieler eine Hauptrolle in einer heimischen Independent-Produktion.

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Am Dienstag, dem 4. August 2026, verwandelte sich der Brotway der Traditionsbäckerei DerMann in Wien-Liesing in einen echten Filmpresseraum: Um 11:00 Uhr präsentierte das Team der Cory Production vor zahlreichen Medienvertretern das hochkarätige Ensemble des neuen Thrillers "KNOCK AT 8". Als besonderes Highlight reiste US-Schauspieler Will Roberts an, der im Oscar-prämierten Epos Oppenheimer als General George C. Marshall zu sehen war. Roberts übernimmt die zentrale Rolle des Gegenspielers in der Independent-Produktion – ein Meilenstein für die österreichische Filmbranche.

Spannung, Drama und Drehstart im August

Die Regie und das Drehbuch liegen in den Händen von Maria Fraisl. Die Handlung entfaltet ein dramatisches Szenario: Ein gewöhnlicher Morgen gerät um Punkt 8 Uhr durch ein unerwartetes Klopfen an der Tür vollkommen aus den Fugen und bringt eine Familie in eine extreme Belastungsprobe.

Mark Keller, Max Fraisl, Adriana Zartl, Leo Aberer, Will Roberts © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Dreharbeiten starten noch in diesem August in Baden bei Wien. Eine zentrale Kulisse liefert dabei die Bäckerei DerMann. Deshalb war auch Geschäftsführer Michael Mann vor Ort.

Starkes Cast-Ensemble & Musikalische Untermalung

Neben Will Robertsglänzt der Cast mit prominenten Gesichtern aus dem In- und Ausland: Hauptdarsteller Max Fraisl und Adriana Zartl stehen gemeinsam vor der Kamera, unterstützt von dem deutschen TV-Star Mark Keller (Der Bergdoktor) sowie Dominik Brünnig, Martin Oberhauser, Milad Zarey, Georg Fraisl, Andreja Radulovic, Stefan Fraisl und Sophia Fraisl. Für den emotionalen und mitreißenden Soundtrack zeichnet Musiker und Produzent Leo Aberer verantwortlich.

Sophia und Georg Fraisl © Andreas Tischler / Vienna Press

Mit diesem internationalen Mix aus Hollywood-Erfahrung und heimischer Leidenschaft verspricht "KNOCK AT 8" eines der spannendsten Kinoprojekte des Jahres zu werden.