Österreich
TV
E-Paper
Immo
Stars

"KNOCK AT 8"

Hollywood-Star dreht Thriller in Baden

Drei Personen posieren lächelnd vor einem Filmplakat von „Knock at 8“ bei einer Pressekonferenz.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Mit  Will Roberts übernimmt erstmals ein US-Schauspieler eine Hauptrolle in einer heimischen Independent-Produktion.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Dienstag, dem 4. August 2026, verwandelte sich der Brotway der Traditionsbäckerei DerMann in Wien-Liesing in einen echten Filmpresseraum: Um 11:00 Uhr präsentierte das Team der Cory Production vor zahlreichen Medienvertretern das hochkarätige Ensemble des neuen Thrillers "KNOCK AT 8". Als besonderes Highlight reiste US-Schauspieler Will Roberts an, der im Oscar-prämierten Epos Oppenheimer als General George C. Marshall zu sehen war. Roberts übernimmt die zentrale Rolle des Gegenspielers in der Independent-Produktion – ein Meilenstein für die österreichische Filmbranche.

Spannung, Drama und Drehstart im August

Die Regie und das Drehbuch liegen in den Händen von Maria Fraisl. Die Handlung entfaltet ein dramatisches Szenario: Ein gewöhnlicher Morgen gerät um Punkt 8 Uhr durch ein unerwartetes Klopfen an der Tür vollkommen aus den Fugen und bringt eine Familie in eine extreme Belastungsprobe.

Fünf fröhliche Menschen posieren vor einem Filmplakat von „Knock at 8“.
Mark Keller, Max Fraisl, Adriana Zartl, Leo Aberer, Will Roberts © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Dreharbeiten starten noch in diesem August in Baden bei Wien. Eine zentrale Kulisse liefert dabei die Bäckerei DerMann. Deshalb war auch Geschäftsführer Michael Mann vor Ort.

Auch interessant

Traumhochzeit für NHL-Star Marco Rossi

Schick! Die heißeste VIP-Fashion Night des Jahres

ORF-Star löst Sexismus-Debatte aus!

Starkes Cast-Ensemble & Musikalische Untermalung

Neben Will Robertsglänzt der Cast mit prominenten Gesichtern aus dem In- und Ausland: Hauptdarsteller Max Fraisl und Adriana Zartl stehen gemeinsam vor der Kamera, unterstützt von dem deutschen TV-Star Mark Keller (Der Bergdoktor) sowie Dominik Brünnig, Martin Oberhauser, Milad Zarey, Georg Fraisl, Andreja Radulovic, Stefan Fraisl und Sophia Fraisl. Für den emotionalen und mitreißenden Soundtrack zeichnet Musiker und Produzent Leo Aberer verantwortlich.

Frau im Sommerkleid und Junge in hellblau posieren lächelnd bei einer Pressekonferenz.
Sophia und Georg Fraisl © Andreas Tischler / Vienna Press

Mit diesem internationalen Mix aus Hollywood-Erfahrung und heimischer Leidenschaft verspricht "KNOCK AT 8" eines der spannendsten Kinoprojekte des Jahres zu werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prince: Sieben Leute wollen Millionen

ORF-Star löst Sexismus-Debatte aus!

Die heißeste VIP-Fashion Night des Jahres

Gabalier setzt auf Menschen mit Behinderung

Hosp mit Bestzeit im Training

Circus Roncalli: Tochter Vivian übernimmt die Leitung

Hollywood-Star dreht Thriller in Baden

Sechs Tote bei Kämpfen mit der PKK

Das Europawetter

Traumhochzeit für NHL-Star Marco Rossi