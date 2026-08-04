Salzburg
Schick! Die heißeste VIP-Fashion Night des Jahres
Der Hochsommer gab am Montagabend in Salzburg wirklich alles – da passte es ins Bild, dass auf dem Laufsteg vor allem knappe Bademode und luftige Sommerkleidung im Mittelpunkt standen. Während draußen das Thermometer an der 40-Grad-Marke kratzte, blickte die heimische Prominenz bei der Schick Messe in der Brandboxx Salzburg modisch bereits weit voraus: Auf dem Programm stand der Modesommer 2027.
Wer hier allerdings knallige Pop-Farben erwartete, wurde überrascht. Der kommende Modesommer setzt eher auf gedeckte Töne, punktet dafür aber mit raffinierten Schnitten und viel Liebe zum Detail.
Auch interessant
Promis wedeln um die Wette
Damit die Models auf dem Laufsteg eine perfekte Figur machten, brauchte das Publikum vor allem eines: Durchhaltevermögen und Fächer. Allen voran Ex-Mister-Austria Roman Schindler und Supermodel Nadine Mirada führten die Model-Schar gekonnt durch die Hitzeschlacht.
Im VIP-Bereich herrschte trotz der tropischen Temperaturen beste Stimmung. Zwischen den schweißtreibenden Fächer-Bewegungen spart man keineswegs am Applaus. Unter den Gästen feierten unter anderem Moderatorin Nina Kraft, Immobilien-Expertin Marlies Muhr und Torwart-Legende Otto Konrad mit. Besondere Vorfreude lag bei Anja Kruse in der Luft: Die Schauspielerin nutzte den Abend gleich in feierlicher Laune für den Endspurt auf ihren runden Geburtstag diese Woche.
Ein Abend voller Haltung und Eleganz
Trotz Gluthitze überzeugten sich die Modeexperten Adi Weiss und Michael Lameraner einmal mehr davon, wie man Mode auch unter extremen Bedingungen gekonnt in Szene setzt. Wo andere schmelzen, wird in der Brandboxx einfach stilvoll gefächert – und der Modesommer 2027 gebührend begrüßt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden