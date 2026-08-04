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Schick! Die heißeste VIP-Fashion Night des Jahres

Drei Personen sitzen bei einer Modeschau und halten weiße Fächer in den Händen.
© FRANZ NEUMAYR
Hochsommerliche Hitze auf dem Laufsteg: Bei Temperaturen knapp an der 40-Grad-Marke verwandelte sich die Fashion-Show in der Brandboxx Salzburg kurzerhand in eine Fächer-Parade.
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Der Hochsommer gab am Montagabend in Salzburg wirklich alles – da passte es ins Bild, dass auf dem Laufsteg vor allem knappe Bademode und luftige Sommerkleidung im Mittelpunkt standen. Während draußen das Thermometer an der 40-Grad-Marke kratzte, blickte die heimische Prominenz bei der Schick Messe in der Brandboxx Salzburg modisch bereits weit voraus: Auf dem Programm stand der Modesommer 2027.

Model auf Laufsteg mit weißem Top und bestickter Jeans bei einer Modenschau in Salzburg.
Topmodel Nadine Mirada lief in der Brandboxx mit. © FRANZ NEUMAYR

Wer hier allerdings knallige Pop-Farben erwartete, wurde überrascht. Der kommende Modesommer setzt eher auf gedeckte Töne, punktet dafür aber mit raffinierten Schnitten und viel Liebe zum Detail.

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Ein lächelndes Paar posiert bei einer Fashion Show vor einer Sponsorenwand.
Silke und Otto Konrad. © FRANZ NEUMAYR

Damit die Models auf dem Laufsteg eine perfekte Figur machten, brauchte das Publikum vor allem eines: Durchhaltevermögen und Fächer. Allen voran Ex-Mister-Austria Roman Schindler und Supermodel Nadine Mirada führten die Model-Schar gekonnt durch die Hitzeschlacht.

Zwei Frauen in bunten Sommerkleidern posieren auf einem Laufsteg bei einer Outdoor-Modenschau.
Schauspielerin Anja Kruse und Immobilienmaklerin Marlies Muhr © FRANZ NEUMAYR

Im VIP-Bereich herrschte trotz der tropischen Temperaturen beste Stimmung. Zwischen den schweißtreibenden Fächer-Bewegungen spart man keineswegs am Applaus. Unter den Gästen feierten unter anderem Moderatorin Nina Kraft, Immobilien-Expertin Marlies Muhr und Torwart-Legende Otto Konrad mit. Besondere Vorfreude lag bei Anja Kruse in der Luft: Die Schauspielerin nutzte den Abend gleich in feierlicher Laune für den Endspurt auf ihren runden Geburtstag diese Woche.

Ein Abend voller Haltung und Eleganz

Trotz Gluthitze überzeugten sich die Modeexperten Adi Weiss und Michael Lameraner einmal mehr davon, wie man Mode auch unter extremen Bedingungen gekonnt in Szene setzt. Wo andere schmelzen, wird in der Brandboxx einfach stilvoll gefächert – und der Modesommer 2027 gebührend begrüßt.

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