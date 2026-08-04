Gabalier setzt auf Menschen mit Behinderung

Beim Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier steckt ab sofort noch mehr Herzblut in der Lederhose: Für seine neue Merch-Kollektion spannt der Musiker mit einer inklusiven Werkstatt zusammen.

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Wer bei Andreas Gabalier nur an steile Hüftschwünge, Dirndl-Nächte und schallendes "Hulapalu" denkt, darf jetzt ein Stück genauer hinschauen. Denn der Steirer bringt nicht nur die Stadien zum Beben, sondern sorgt auch hinter den Kulissen für ordentlich Rückenwind. Für seine neueste Merchandise-Kollektion überlässt der Musiker nämlich nichts dem Zufall – und setzt stattdessen auf echte Handarbeit mit Mehrwert.

Ein Großteil der neuen Fan-Kollektion entsteht in einer inklusiven Werkstatt. Hier greifen Menschen mit Unterstützungsbedarf jeden Tag mit spürbarer Begeisterung, Präzision und viel Liebe zum Detail an. Statt anonymer Fließbandware bekommen die Anhänger damit Stücke in die Hand gedrückt, in denen gewaltig viel Gefühl verwebt ist.

Mit Herzblut und Sorgfalt: Ein echtes Miteinander

"Hinter jedem Teil unserer neuen Merch-Kollektion stecken Menschen, die mit viel Herzblut und Sorgfalt daran arbeiten", betont das Team rund um den Volks-Rock’n’Roller. Für Gabalier ist das Projekt mehr als eine nette Marketing-Idee – es geht um echte Verantwortung im Alltag. Die Kooperation soll zeigen, wie bereichernd es ist, jedem Menschen die Chance zu geben, die eigenen Talente und Stärken voll einzubringen.

Wo andere bloß Schlagworte klopfen, wird hier einfach angepackt. Die Botschaft hinter den T-Shirts, Kappen und Accessoires ist eindeutig: Neben einwandfreier Qualität zählt vor allem gegenseitige Wertschätzung.

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Ein großes Danke an die wahren Helden im Hintergrund

Dass Inklusion im Musikbusiness so richtig gut aussehen kann, beweist der Blick auf die fertigen Stücke. Am Ende gewinnen nämlich alle: Die Fans tragen Shirts mit einer richtig guten Geschichte auf der Brust, und die Macher in der Werkstatt bekommen die Bühne, die sie verdienen.

Gabalier und sein Team bringen es auf den Punkt: "Genau deshalb steckt hinter jedem Teil nicht nur Qualität, sondern auch Wertschätzung und echtes Miteinander.