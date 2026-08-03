Regen-Drama: Hochmair vor Jedermann "gefangen"

Ein Platzregen der Extraklasse verwandelte den Countdown zur Vorstellung in ein echtes Spektakel: Kurz vor seinem Auftritt saß Festspiel-Star Philipp Hochmair völlig durchnässt an einem Salzburger Würstelstand fest!

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Eigentlich sollte sich Philipp Hochmair in den letzten Minuten vor dem Vorhang mental auf seine gewaltige Rolle einstimmen – stattdessen kämpfte der Ausnahmeschauspieler mit den Naturgewalten! Bereits komplett verkabelt mit Mikrofon und in voller Kostümierung stand der Mime an einem örtlichen Würstelstand, als ein extremer Sturzregen über der Mozartstadt niederging.

Das winzige Dach des Imbisses bot kaum Schutz vor den Wassermassen. Der Weg ins eigentlich nur wenige Meter entfernte Festspielhaus erschien in diesem Moment völlig aussichtslos. Verzweifelt und mit einer gehörigen Portion Humor wandte sich der "Jedermann"-Darsteller via Social Media an seine Fans und setzte einen dramatischen Hilferuf ab: "Jedermann gefangen!"

Hagel-Schock vor dem Vorhang: Happy End im Festspielhaus

Ein Video des Schauspielers zeigt das ganze Ausmaß des Salzburger Sommergewitters: Sogar kleinkörniger Hagel prasselte zeitweise auf den Unterstand nieder und machte eine trockene Flucht unmöglich. Für das Team hinter den Kulissen begann ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit. "Ausziehen und flitzen", riet ihm ein User.

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Irgendwie schaffte es der publikumsnahe Star dann aber doch noch rechtzeitig durch die Fluten auf die Bühne. Pünktlich um 21 Uhr hieß es Vorhang auf für die Vorstellung.