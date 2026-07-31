Guerrilla-Aktion
Bibiza rockt den Donaukanal und die Charts
Letzte Woche begeisterte Bibiza 8.000 Fans in der Wiener Metastadt. Jetzt erntet er die Früchte. Mit dem neuen Album "Rocknrollstar" rund um den Sommerhit "Soda Zitron" stürmt der Pop-Rapper in den iTunes Charts von 0 auf 1 und bremst damit sogar Weltstars wie Ariana Grande oder Charlie XCX aus.
Bibiza auf großer Fahrt - Guerilla Aktion am Donaukanal
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Gefeiert wurde schon vorab. Mit einer Guerrilla-Aktion am Donaukanal. Am Donnerstag Abend rockte Franz Laurenz Bibiza mit seiner Band auf einem schwimmenden Schiff zwischen Schwedenplatz und Augartenbrücke ab. Eine an Piratenflagge Gemahnendes Bibiza-Branding und Trend-Sounds inklusive. Tausende Fans feierten die Spontan-Aktion.
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