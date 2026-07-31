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Guerrilla-Aktion

Bibiza rockt den Donaukanal und die Charts

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Sänger mit Sonnenbrille performt am Fluss vor einer graffiti-besprühten Mauer und Publikum.
© Janne Hansberg
Mit der neuen CD "Rocknrollstar" stürmt Austropop-Durchstarter Bibiza bei iTunes auf Platz 1. Zwecks Promo ging’s auf Schiff: cooles Guerilla-Konzert am Donaukanal.
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Letzte Woche begeisterte Bibiza 8.000 Fans in der Wiener Metastadt. Jetzt erntet er die Früchte. Mit dem neuen Album "Rocknrollstar" rund um den Sommerhit "Soda Zitron" stürmt der Pop-Rapper in den iTunes Charts von 0 auf 1 und bremst damit sogar Weltstars wie Ariana Grande oder Charlie XCX aus.

Bibiza auf großer Fahrt - Guerilla Aktion am Donaukanal

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Ein Boot mit großen Flaggen und Porträts fährt einen Fluss entlang, mehrere Menschen an Bord.
Bibiza ahoi. Mit Piratenschiff am Donaukanal. © Nora Einwaller
Boot mit Menschen auf einem Fluss, viele Leute sitzen am sonnigen Ufer in einer Stadt.
Tausende Fans feierten das Guerilla-Konzert von Bibiza. © Nora Einwaller
Ein Sänger performt auf einem Boot, während viele Menschen am Ufer eines Kanals zuschauen.
Bibiza holt sich nach Guerilla-Aktion Platz 1 der Charts. © Janne Hansberg

Gefeiert wurde schon vorab. Mit einer Guerrilla-Aktion am Donaukanal. Am Donnerstag Abend rockte  Franz Laurenz Bibiza mit seiner Band auf einem schwimmenden Schiff zwischen Schwedenplatz und Augartenbrücke ab. Eine an Piratenflagge Gemahnendes Bibiza-Branding und Trend-Sounds inklusive. Tausende Fans feierten die Spontan-Aktion.

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