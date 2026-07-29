"Da ORF wascht da dei Hirn!" - Paul Pizzera wird mit Wutsong laut!

Nach der Fußball-WM-Hymne wird Paul Pizzera mit AUT of ORDA jetzt politisch laut. Am Freitag kommt der neue Hit "Nazis gegen Rechts." Mit gar brisanten Songzeilen!

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Zuletzt gab Paul Pizzera unseren Fußball-WM-Helden den Ton vor. Mit der Hymne "Stripes And Stars, bei dem jeder der 26 Team-Kicker mit einer eigenen Zeile gefeiert wurde: „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic." Jetzt wird er noch lauter und bringt mit seinem Zweit-Projekt AUT of ORDA an der Seite von Star-Produzent Daniel Fellner einen auch politisch brisanten Wutsong: Am Freitag (31. Juli) kommt der Rock-Hammer "Nazis gegen Rechts" und der hat es wahrlich in sich.

Am Freitag kommt der brisante Song "Nazis gegen Rechts"

Schließlich nimmt man sich mit Songzeilen wie "Wasch da deine Händ. Da ORF wascht da dei Hirn! Armin Wolf aka Woke-Bubble-Muezzin", "Auf da Stroßn redns nur mehr persisch und serbisch. I konn des nimmer hean, do wirst identiterrisch." oder "In dem verweichlichten Land hom die wenigem da obn den Regenbogen weit überspannt" so gar kein Blatt vor dem Mund. Schon gar nicht mit der Konklusio. "Ohne handeln werden die bleiben, die Nazis waren!"

"Starker Tobak!" weiß Pizzera und legt nach der für Freitag anberaumten Videopremiere am 18. September mit dem neuen AUT of ORDA Album "Die Leichtdichtheit des Seins" nach. Ab 1. August (Tulln, Donaubühne) geht’s damit auch auf Tour. Mit dem Wien-Gastspiel im Gasometer (10. Oktober) als Highlight. 2027 setzt man dann eine Serie an Open-Air-Konzerten drauf. u.a. i n der Burgarena von Finkenstein (9. Juli)