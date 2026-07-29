Österreich
TV
E-Paper
Immo
Stars

Nazis gegen Rechts

"Da ORF wascht da dei Hirn!" - Paul Pizzera wird mit Wutsong laut!

Ein Musiker spielt Gitarre und singt auf einer bunt beleuchteten Bühne.
© Thomas Zeidler
Nach der Fußball-WM-Hymne wird Paul Pizzera mit AUT of ORDA jetzt politisch laut. Am Freitag kommt der neue Hit "Nazis gegen Rechts." Mit gar brisanten Songzeilen!
OE24 auf Google bevorzugen

Zuletzt gab Paul Pizzera unseren Fußball-WM-Helden den Ton vor. Mit der Hymne "Stripes And Stars, bei dem jeder der 26 Team-Kicker mit einer eigenen Zeile gefeiert wurde: „You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic." Jetzt wird er noch lauter und bringt mit seinem Zweit-Projekt AUT of ORDA an der Seite von Star-Produzent Daniel Fellner einen auch politisch brisanten Wutsong: Am Freitag (31. Juli) kommt der Rock-Hammer "Nazis gegen Rechts" und der hat es wahrlich in sich.

Am Freitag kommt der brisante Song "Nazis gegen Rechts"

Schließlich nimmt man sich mit Songzeilen wie "Wasch da deine Händ. Da ORF wascht da dei Hirn! Armin Wolf aka Woke-Bubble-Muezzin", "Auf da Stroßn redns nur mehr persisch und serbisch. I konn des nimmer hean, do wirst identiterrisch." oder "In dem verweichlichten Land hom die wenigem da obn den Regenbogen weit überspannt" so gar kein Blatt vor dem Mund. Schon gar nicht mit der Konklusio. "Ohne handeln werden die bleiben, die Nazis waren!"

Auch interessant

Oscar-Preisträger Glen Hansard in Dublin tödlich verunglückt

Mega-Hype um Helene Fischer: Kein Zimmer unter 488 Euro!

Tod mit 50 Jahren: Große Trauer um DJ Kavinsky

"Starker Tobak!" weiß Pizzera und legt nach der für Freitag anberaumten Videopremiere am 18. September mit dem neuen AUT of ORDA Album "Die Leichtdichtheit des Seins" nach. Ab 1. August (Tulln, Donaubühne) geht’s damit auch auf Tour. Mit dem Wien-Gastspiel im Gasometer (10. Oktober) als Highlight. 2027 setzt man dann eine Serie an Open-Air-Konzerten drauf. u.a. i n der Burgarena von Finkenstein (9. Juli)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Netrebko als Cowgirl im "Monument Valley"

TV-Duell: Giovanni Zarrella gegen den ORF

Amira Aly (33): So groß ist ihr Babybauch schon!

Austro-Engel Nadine Leopold zeigt Baby-Kugel

"Da ORF wascht da dei Hirn!" - Paul Pizzera wird mit Wutsong laut!

Max Müller: Rollen-Flaute wegen Rosenheim-Cops

Naschenweng im "Herzklang"-Dauerstress

Helene Fischer rockt Ski-Opening in Schladming

Promi-Andrang und Jubel bei Handke-Uraufführung

Prominente Wuzzler-Action im Café Stein