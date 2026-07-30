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Michael Patrick Kelly zündet "Heimspiel" in der MetaStadt

Ein Musiker spielt Gitarre und singt auf einer Bühne mit Mikrofon und Scheinwerferlicht.
© DeFodi Images via Getty Images
Im April stoppte der Song Contest das Wien-Konzert in der Stadthalle. Jetzt kommt Michael Patrick Kelly in die MetaStadt. Mit der Hit-CD "Traces", coolen Coverversionen und emotionaler Schweigeminute.
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"Dass ich mit meiner "Traces Tour" auch nach Österreich kommen und in Wien live auftreten würde, stand nie infrage. Die Herausforderung war das Wann und Wo!" Das für Ende April geplante Stadthallen-Konzert von Michael Patrick Kelly fiel wegen den ESC-Vorbereitungen aus. Dann gab es lange keinen Ersatz-Termin. Jetzt rockt er die MetaStadt. Am Freitag (31. Juli) gibt’s die Open-Air-Show zur aktuellen CD "Traces", mit der der ehemalige Jungstar der Kelly Family auch ein "Heimspiel" bestreitet. "Ich wurde ja wohl in Wien gezeugt. Oder um es mit Rainhard Fendrich zu sagen: I am from Austria!"

"Wien ist mein Heimspiel!"

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Ein Sänger mit Mikrofon performt leidenschaftlich auf einer Bühne vor Publikum.
"I am from Austria" Michael Patrick Kelly zündet Heimspiel. "Wurde wohl in Wien gezeugt!" © Getty Images

"Ich freue mich riesig auf die Begegnung mit den österreichischen Fans," zeigt sich Kelly im oe24 Interview schonvoller Vorfreude. Vor allem auf die "coole Location" in der MetaStadt. "Unter freiem Himmel ist die Atmosphäre besonders. Eine Ballade unterm Sternenhimmel zu singen, das kann einen Song ganz neu beleben!"

Ein Musiker spielt Gitarre auf einer Bühne mit Scheinwerfern und Nebel im Hintergrund.
Die Show: Große Emotionen zur Hit-CD "Traces". © Getty Images

Die Setlist der fast dreistündigen Show (!) ist bunt gemischt: "Ich werde eine gute Mischung spielen aus den Hits, die man aus dem Radio kennt, Songs von meinem aktuellen Album "Traces", und vielleicht auch den ein oder anderen älteren Klassiker. Von gefühlvollen Piano-Balladen, über tanzbare Uptempo-Nummern, bis zu kraftvollen Rocknummern, ist alles dabei!"

Stenge Sperrstunde. Kelly legt schon um 19.15 Uhr los!

Auch Coverversionen! Zuletzt stimmte Kelly, der in Wien wegen der Sperrstunde bereits um 19.15 Uhr loslegt,  auch gerne die Hits von Bruce Springsteen („I’m on Fire“) oder CCR („Proud Mary“) an. Eine Schweigeminute für den Frieden gibt es ja sowieso: "Das ist für mich immer wieder ein emotionales Highlight: die Schweigeminute für den Frieden wird mit der Peace Bell eingeläutet. Das ist eine Glocke, die ich aus Kriegsschrott gegossen habe. Es ist unbeschreiblich, wenn mitten in einem Pop-Rock-Konzert plötzlich tausende Menschen gemeinsam für den Frieden schweigen. Da entsteht ein so starkes Wir-Gefühl, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut."

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