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Hochzeits-Rätsel um ESC-Star Kaleen

Frau in elegantem, glitzernden Brautkleid steht in einem prunkvollen Innenraum.
© Instagram
Beim Eurovision Song Contest 2024 brachte sie mit "We Will Rave" die Menge zum Kochen, privat geht sie es derzeit etwas ruhiger an.
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Erst im vergangenen September hatte Kaleen (bürgerlich Marie-Sophie Kreissl) ihr persönliches Liebesglück öffentlich gemacht: Während eines romantischen Urlaubs hielt ihr langjähriger Partner, der renommierte Kreativdirektor und Choreograf Marvin Dietmann, um ihre Hand an. Seitdem ziert ein funkelnder Verlobungsring ihren Finger.

Kaleen
Kaleen machte ihre Verlobung letztes Jahr öffentlich. © Instagram

Nachdem es auf den Social-Media-Kanälen der Powerfrau zuletzt etwas ruhiger geworden war, meldete sie sich nun mit einer verheißungsvollen Botschaft zurück: "Ich weiß, ich war sehr abwesend in letzter Zeit. Ich werde es wiedergutmachen, versprochen, beginnend mit einem kleinen Geheimnis", schrieb die Sängerin in ihrer Story.

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Die dazugehörigen Schnappschüsse brachten die Gerüchteküche sofort zum Brodeln: Neben frisch gestalteten "Hochzeits-Nägeln" präsentierte sie eine weiße Party-Sonnenbrille mit dem Aufdruck "Bride to be", die auf einem strahlend weißen Stoff – womöglich bereits dem Brautkleid – lag. Ob das Jawort bereits heimlich im intimsten Kreis gefallen ist oder die Brille ein Accessoire für ihren Junggesellinnenabschied war, ließ die Künstlerin vorerst offen.

Neue Musik als persönliches Hochzeitsgeschenk

Eines scheint jedoch sicher: Der große Tag steht unmittelbar bevor. Ein weiteres Indiz lieferte die Oberösterreicherin mit dem Foto eines prachtvollen weißen Blumenstraußes, versehen mit einem vielsagenden Ring-Emoji.

Zusätzlich dürfen sich die Fans in wenigen Tagen auf neue Musik freuen. Der kommende Song soll eine "sehr andere Seite von Kaleen zeigen, aber passend zum Anlass sein". Damit verbindet das Multitalent ihr privates Glück perfekt mit ihrer Leidenschaft – und liefert den persönlichen Soundtrack zum nächsten großen Lebensabschnitt gleich mit.

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