Mega-Panne: Luxusjacht kentert kurz nach dem Zuwasserlassen

Ein geplanter Festmoment endete im Chaos.

In der Türkei kenterte eine neue Luxusjacht nur wenige Minuten, nachdem sie ins Wasser gelassen wurde.

Auslieferung der „Dolce Vento“ geht schief

In der Hafenstadt Zonguldak (Türkei, Schwarzmeerküste) sollte am Dienstag eine frisch gebaute Motorjacht erstmals ins Wasser gebracht werden. Das knapp 24 Meter lange Schiff mit dem Namen „Dolce Vento“ wurde von der Werft Med-Yilmaz gefertigt und vor fünf Monaten fertiggestellt. Nun stand die Auslieferung bevor. Ein Video auf Instagram zeigt den Ablauf: Zunächst wurde das Schiff vorsichtig mit dem Heck voran ins Meer gelassen. Kurz darauf neigte sich die Jacht stark zur Seite und kenterte.

Sprung ins Wasser rettet den Besitzer

An Bord befanden sich der Eigentümer, der Kapitän und zwei Crewmitglieder. Alle konnten sich rechtzeitig retten. Der Eigner sprang ins Wasser, um nicht mitgerissen zu werden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Medien liegt der Wert der Jacht bei rund 800.000 Euro (Angabe in Euro, nicht türkische Lira).

Suche nach der Ursache

Warum das Schiff so schnell unterging, ist noch unklar. Laut dem Seefahrtportal „Türk Deniz Media“ könnte ein technisches Problem der Grund sein. Für den Eigentümer bedeutet das hohe Kosten für Bergung und Reparatur.

Die türkische Küstenwache ist vor Ort und prüft, ob Treibstoff ins Wasser gelangt ist. Auch Techniker arbeiten an der havarierten Jacht, um weitere Schäden zu verhindern.