Schlauer Vogel

Federleicht zum Rekord: Dieser Papagei ist ein echtes Farb-Genie

03.09.25, 10:30
Der junge Papagei Xiaogui aus China hat einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. 

Er identifizierte zehn Farben in kürzester Zeit und bewies damit sein besonderes Talent.

Ein tierischer Weltrekord

In einer bemerkenswerten Leistung schaffte es der Papagei Xiaogui, zehn verschiedene Farben in nur 33,5 Sekunden richtig zuzuordnen. Sein Besitzer, Qin Feng, verfolgte das Training mit ihm. Bei dem Test musste Xiaogui farbige Strohbälle aufheben und diese in Behälter mit der passenden Farbe legen. Dieser Erfolg brachte dem kleinen Papagei den offiziellen Guinness-Weltrekordtitel für die schnellste Farberkennung durch einen Papagei ein.

Über das Training und die Herkunft

Xiaogui lebt bei seinem Besitzer Qin Feng (in China). Das intensive Training, das zu diesem Weltrekord führte, zeigt, wie lernfähig Vögel sein können.

 

Papageien sind bekannt für ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit, Dinge zu lernen und zu imitieren. Xiaoguis Leistung geht jedoch über einfaches Nachahmen hinaus; sie demonstriert ein echtes Verständnis für die gestellte Aufgabe.

