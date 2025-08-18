Spitzenköchin macht Katzenfutter zum Gourmet-Burger für Menschen

Bei KatKin, einem Unternehmen aus Großbritannien (London), stand die vergangene Woche im Zeichen einer besonderen Idee.

Nach langem Planen wurde etwas umgesetzt, das man bisher wohl noch nicht gesehen hat: ein Burger, der ursprünglich aus Rezepten für Katzenfutter entstanden ist – aber für Menschen gedacht ist.

Der CLUCK Burger

KatKin hat einen Burger vorgestellt, der auf den hauseigenen Rezepturen „CLUCK“ (Huhn) und „OINK“ (Schwein) basiert. Normalerweise werden diese Fleischsorten in sanft gegarter Form an Katzen verfüttert. Nun wurden sie in ein Gericht verwandelt, das auch für Menschen geeignet ist. Die Idee entstand aus dem Grundsatz des Unternehmens: Katzen sollen nur frisches Fleisch erhalten, das von der Qualität her so gut ist, dass es auch für den eigenen Teller in Frage kommt.

Mit Hilfe der Köchin Alice Ostan, die bei Gordon Ramsay (Großbritannien) gelernt hat, wurde aus dem Konzept Realität. Ostan wollte nicht einfach nur ein Patty braten, sondern ein Produkt entwickeln, das die Leute überrascht. Das Ergebnis: ein knusprig ausgebackenes Huhn-Patty, umhüllt von Panko-Bröseln. Dazu kommt eine Creme aus Ricotta, Parmesan und Zitrone. Abgerundet wird das Ganze mit einer süß-würzigen Speckmarmelade aus Schweinefleisch. Serviert wird der Burger in einem Ciabatta-Brot, mit frischem Salat, Tomaten, Gurkenstreifen und einem Schuss scharfen Honigs.

Vom Katzenteller zum Menschengenuss

Die Philosophie hinter dem Produkt bleibt die gleiche: keine künstlichen Zusätze, keine unklaren Fleischreste, keine Zutaten aus der Dose. Stattdessen wird nur Fleisch verarbeitet, das frisch gekocht ist. Das Team von KatKin hat den Burger selbst getestet – und auch einige mutige Gäste haben bereits probiert. Die Reaktionen fielen sehr positiv aus.