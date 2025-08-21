Surreal: China-Roboter soll menschliche Babies austragen können

In sozialen Netzwerken kursiert derzeit eine Meldung, die viele Menschen stutzen lässt.

Ein Unternehmen in China soll angeblich Roboter entwickeln, in deren künstlichen Gebärmüttern menschliche Kinder ausgetragen werden könnten.

Diese Technik soll dahinter stecken

Berichtet wird, dass ein Forscher namens Zhang Qifeng von der Firma Kaiwa Technology in Guangzhou an einem solchen Roboter arbeite. Laut internationalen Medien soll das Gerät in der Lage sein, einen Fötus bis zu zehn Monate lang wachsen zu lassen. Die New York Post (USA) schrieb, dass es schon 2026 einen Prototyp geben könnte. Für den Einsatz wären angeblich rund 100.000 Yuan (umgerechnet etwa 12.000 Euro) fällig.

Aussagen über den Stand der Forschung

Zhang soll gesagt haben, dass die Technik für eine künstliche Gebärmutter bereits weit entwickelt sei. Diese müsse nun in den Roboter eingebaut werden, sodass er mit einer echten Person interagieren könne. So solle eine Schwangerschaft entstehen, in deren Folge das Kind im Roboter heranwachse. Die Ankündigung soll laut Berichten auf der World Robot Expo in Peking (China, 8.–12. August) erfolgt sein. Quellen behaupten außerdem, dass Zhang sein Doktoratsstudium an der Nanyang Technological University in Singapur abgeschlossen habe.

Doch die Zweifel sind groß. Die Plattform Snopes (USA), die sich auf Faktenprüfungen spezialisiert hat, fragte an der Universität nach – dort ist der Name Zhang Qifeng völlig unbekannt. Er habe weder studiert noch gearbeitet. Auch gebe es dort keine Forschung zu robotischen Systemen, die eine menschliche Schwangerschaft simulieren könnten. Zudem haben mehrere Medien ihre Artikel über den angeblichen Roboter wieder gelöscht. Auch das angebliche Foto des Forschers wirft Fragen auf: Es soll von einem Fernsehset stammen. Als Quelle wurde die Plattform Douyin (das chinesische Pendant zu TikTok) genannt – weitere Nachweise fehlen. Selbst die staatliche Nachrichtenagentur China News Service veröffentlichte einen Artikel mit diesem Bild, entfernte ihn später aber wieder.

Medizinische Realität

Unabhängig von den fragwürdigen Quellen ist klar: Eine komplette Schwangerschaft außerhalb des menschlichen Körpers ist heute nicht möglich. Forschung gibt es zwar, etwa im Bereich der Tiermedizin oder zur kurzfristigen Unterstützung extrem früh geborener Kinder. Aber eine Technologie, die ein Kind über zehn Monate hinweg in einer künstlichen Umgebung austragen könnte, existiert nicht.