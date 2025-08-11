Organe bereits verschoben: Frau (33) will schlankste Taille der Welt

Eine Frau aus Miami (Florida/USA) sorgt mit einem sehr ungewöhnlichen Schönheitsziel für Gesprächsstoff.

Aleira Avendaño, 33 Jahre alt, will ihre Taille so schmal machen, dass niemand sonst auf der Welt diesen Wert erreicht. Dafür geht sie seit vielen Jahren extreme Wege – und hat schon viel Geld investiert.

Ein Leben im Korsett

Seit 16 Jahren arbeitet Aleira konsequent an ihrer Körperform. Die Yogalehrerin setzt auf gesunde Ernährung, regelmäßigen Sport und kosmetische Eingriffe. Ihr wichtigstes Hilfsmittel: ein spezielles Korsett, das sie fast rund um die Uhr trägt – 23 Stunden am Tag, nur beim Duschen nimmt sie es ab.

Ihre Taille misst inzwischen nur noch 50,8 Zentimeter (20 Zoll). Zum Vergleich: Die kleinste Standardgröße für Frauen in Europa, XS (Größe 32), liegt normalerweise bei etwa 55 bis 61 Zentimetern.

Ein Symbol für Disziplin

Für Aleira ist ihre Taille nicht nur eine Frage des Aussehens. „Sie steht für Disziplin, Konzentration und Leidenschaft“, sagt sie. Während ihrer Verwandlung habe sie viel über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihren Geist gelernt.

Operationen und hohe Kosten

Aleira gibt offen zu, dass sie sich für ihr Ziel mehrfach operieren ließ. Insgesamt investierte sie mehr als eine Million US-Dollar (rund 920.000 Euro) in Eingriffe wie Brustvergrößerungen, Nasenkorrekturen, ein Po-Lifting und neue Zähne. Sie sagt, sie gehe regelmäßig zu ärztlichen Untersuchungen und alle Werte seien in Ordnung. Zwar hätten sich einige Organe leicht verschoben, doch für sie ist das kein Grund, ihre Pläne zu stoppen.

Ziel: Noch schmaler

Das Model will ihre Taille weiter verkleinern – auf nur noch etwa 38 Zentimeter (15 Zoll). Dafür bietet sie inzwischen sogar eigene Korsetts an, um auch anderen Frauen bei einem ähnlichen Ziel zu helfen. Auf Instagram folgen ihr über 1,1 Millionen Menschen.