Spektakulär: Dreifach-Blitz schlägt in Auto ein

Ein ungewöhnlicher Vorfall in China sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Ein Elektroauto wurde gleich dreimal hintereinander von Blitzen getroffen – und kam erstaunlich unversehrt davon.

Was zunächst wie eine Filmszene klingt, ist in der Küstenstadt Beihai (China) tatsächlich passiert.

Dreifach-Blitz trifft E-Auto

Eine Dashcam-Aufnahme zeigt, wie ein BYD Song PLUS EV eine Kreuzung überquert. Der Himmel ist dunkelgrau, Regen fällt in Strömen. Plötzlich schlagen innerhalb weniger Sekunden gleich drei Blitze in den Wagen ein. Funken sprühen, der Himmel leuchtet hell auf – dann bleibt das Fahrzeug mitten auf der Straße stehen.

Alle Insassen bleiben unverletzt

Laut der chinesischen Nachrichtenseite „Syacijing“ überstanden Fahrer und Mitfahrer den Vorfall ohne Verletzungen. Auch die Elektronik im Auto zeigte keine bleibenden Schäden. Dass ein Auto mehrfach von Blitzen getroffen wird, ist extrem selten – in diesem Fall aber gut ausgegangen.

Warum ein Auto Schutz bietet

Autos bieten während eines Gewitters einen vergleichsweise sicheren Platz. Der Metallrahmen wirkt wie ein sogenannter Faradayscher Käfig: Elektrische Energie wird an der Außenseite abgeleitet, ohne dass sie den Innenraum erreicht. Damit bleiben die Menschen im Auto geschützt.

Schäden am Wagen kaum sichtbar

Nach dem Vorfall wurde das Fahrzeug zur Kontrolle in eine Werkstatt gebracht. Das Ergebnis: Abgesehen von kleineren Brandspuren am Dach und leichten Dellen war das Auto in einem fast unversehrten Zustand. Die Batterie und Elektronik funktionierten einwandfrei. Das System hatte sich nach dem ersten Einschlag sogar selbst abgeschaltet, um Schäden zu verhindern.