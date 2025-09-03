Todesblick-Kater wird zum viralen Hit - aus DIESEM Grund

Ein oranger Kater sorgt im Internet für Lacher.

Mit seinem ganz besonderen Blick fordert er sein Abendessen ein und erinnert viele Menschen an eine berühmte Comicfigur.

Hungriger Blick wird zur Internet-Sensation

Der Kater "Beans" aus New Ulm (in den USA) hat eine ganz eigene Art, seinen Hunger zu zeigen. Ein Video, das seine Besitzerin Kendra Krohn gemacht hat, verbreitet sich gerade schnell im Internet. Darin starrt der 13 Jahre alte Kater seine Besitzerin mit einem sehr ernsten und direkten Blick an, der vielen Menschen Gänsehaut bereitet.

Kendra Krohn erklärt, dass dieser Blick ein Zeichen dafür ist, dass es bald Zeit für das Abendessen ist. "Diesen Blick werde ich die nächsten 45 Minuten bis zu seiner geplanten Abendbrotzeit bekommen", schreibt sie. Der Kater wartet also nur ungeduldig auf sein Futter.

Kater Beans sorgt für viele Lacher

Millionen Menschen finden den Blick von Kater Beans sehr lustig. Viele Kommentare unter dem Video zeigen, wie amüsiert die Leute sind. Ein Nutzer schreibt: "Bei diesem Blick würde ich ihm schleunigst das Abendessen machen." Andere Nutzer vergleichen Beans mit der bekannten Comicfigur "Garfield", der ebenfalls für seine Liebe zum Essen bekannt ist.

Der Kater ist in Menschenjahren gerechnet schon etwa 67 bis 69 Jahre alt. Abgesehen von seinem großen Hunger scheint er aber ein lieber Begleiter zu sein. Das zeigen auch andere Videos und Fotos auf den Profilen von Kendras im Internet.