Bub (4) stirbt nach Badeunfall im Hallenbad

Das Kind war reglos im Wasser liegend aufgefunden worden.

Ein vierjähriger Bub ist nach einem Badeunglück vergangene Woche in Graun im Südtiroler Vinschgau am Montag im Bozner Krankenhaus verstorben. Dies berichteten Südtiroler Medien. Der Vierjährige war in einem Hallenbad reglos im Wasser liegend aufgefunden worden und hatte reanimiert werden müssen. Anschließend wurde der aus dem Oberland stammende Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.

Wie es zu dem Unglück am Montag vergangener Woche kam, war vorerst weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Carabinieri hatten Ermittlungen aufgenommen, hieß es.