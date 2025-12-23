Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hallenbad Graun
© curunes

Drama in Südtirol

Bub (4) stirbt nach Badeunfall im Hallenbad

23.12.25, 09:40
Teilen

Das Kind war reglos im Wasser liegend aufgefunden worden. 

Ein vierjähriger Bub ist nach einem Badeunglück vergangene Woche in Graun im Südtiroler Vinschgau am Montag im Bozner Krankenhaus verstorben. Dies berichteten Südtiroler Medien. Der Vierjährige war in einem Hallenbad reglos im Wasser liegend aufgefunden worden und hatte reanimiert werden müssen. Anschließend wurde der aus dem Oberland stammende Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.

Wie es zu dem Unglück am Montag vergangener Woche kam, war vorerst weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Carabinieri hatten Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden