„Pfau - Bin ich echt?“ Österreich darf wieder auf einen Oscar hoffen

Heute startet der Oscar-Countdown. Die Academy gibt die erste Shortlist für die „besten internationalen Filme“ bekannt. Österreich ist mit der Tragikomödie „Pfau – bin ich echt?“ im Rennen und mit Schauspielerin Susanne Wuest, die für Deutschland gewinnen will.

2008 („Die Fälscher“, Stefan Ruzowitzky) und 2013 („Liebe“, Michael Haneke) gab’s den Oscar, seit 2014 gab es keine Nominierung mehr und im Vorjahr schaffte es Veronika Franz mit „Des Teufels Bad“ nicht einmal mehr auf die Shortlist. Das will heute Bernhard Wenger ändern. Mit der satirischen Tragikomödie „Pfau – bin ich echt?“ hofft Österreich auf den Oscar für besten internationalen Film. Dienstagabend wird dafür von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Shortlist bekannt gegeben. Am 22.Jänner folgen die Nominierungen. Am 15. März steigt dann die 98. Oscar-Verleihung.

© Polyfilm Verleih

© Polyfilm

Unser möglicher Oscar-Hit liefert 102 Minuten lang schräges Kino. Der Salzburger Regisseur Bernhard Wenger sorgt mit seinem Langfilmdebüt Pfau - Bin ich echt? für Aufsehen, denn er lässt in einem ebenso bunten witzigen Episodenreigen den Agentur-Chef Matthias (Albrecht Schuch) sich selbst vermieten - für Auftritte, Manipulationen und mehr. Er tritt als Walker auf. Als Piloten-Papa, als kultivierter Sohn. Ein chamäleonartiges Rollenspiel, bei dem er letztendlich selbst auf der Strecke bleibt. Vor allem wenn seine Freundin Sophia (Julia Franz Richter) zu ihm sagt: "Du bist nicht echt." Dafür gab’s schon Preise bei den Filmfestspeilen in Venedig und Stockholm, sowie die Auszeichnung als „Bester männlicher Darsteller“ beim Österreichischen Filmpreis.

© Getty Images

Bernhard Wenger (o.)liefert mit "Pfau" witzigen Episodenreigen.

© Polyfilm Verleih

Insgesamt 86 Filme, also um 7 weniger als im Rekordjahr 2020, wurden dafür eingereicht. Auch erstmals Werke aus Madagaskar („Disco Afrika“) und Papua-Neuguinea („Papa Buka“)- Zu den Favoriten zählen der französische Cannes-Abräumer „Ein einfacher Unfall“, der taiwanesische Netflix-Hit „Left-Handed Girl“ und das ukrainische Kriegsdrama „2000 Meters to Andriivka“.

© Filmladen

Deutschland hofft mit dem aufwühlenden Drama „In die Sonne schauen“ auf eine Oscar-Nominierung. Eine bedeutende Hauptrolle spielt die renommierte österreichische Schauspielerin Susanne Wuest.